Vitalik Buterin se fait hacker son compte X : quelles sont les conséquences ?

Cette nuit, Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum (ETH), s’est fait hacker son compte X. Les personnes derrière l’attaque ont alors partagé un lien pour un prétendu token non fongible (NFT) commémoratif, afin de célébrer la future grande mise à jour d’Ethereum :

Copie d’écran du tweet frauduleux partagé par les hackers du compte X de Vitalik Buterin

Là où cette arnaque a pu fonctionner, c’est que la société Consensys, qui développe de nombreuses solutions sur Ethereum, dont MetaMask et Infura, a justement émis des NFT par le passé, visant à célébrer The Merge et Shapella. Ainsi, il sera tout à fait probable qu’elle opère à nouveau ainsi lorsque sera déployée la mise à jour Dencun, qui introduira le Proto-Danksharding.

Néanmoins, il faut savoir que de telles opérations se font après le succès de ladite mise à jour. En outre, Vitalik Buterin n’a pas pour habitude de partager des mints de NFT, ce qui peut donner un signal d’alerte dans un cas comme celui-ci.

Ici, le compte X de Consensys était tagué. Dans de tels cas de figure, il peut également être judicieux de vérifier les véritables comptes X des acteurs identifiés afin de contrôler s’ils ont à leur tour communiqué sur l’opération.

Peu de temps après la publication du tweet frauduleux, des messages d’alertes ont commencé à faire leur apparition pour mettre en garde contre la tentative de phishing. De son côté, @BokkyPooBah a notamment signalé le vol de 2 NFT de la collection CryptoPunks :

Sur son canal Telegram, l’enquêteur on-chain ZachXBT a prévenu sa communauté 2 minutes après la publication du tweet. Il a ensuite indiqué que pour le moment, il estimait les fonds et NFT volés à plus de 700 000 dollars.

À l’heure de la rédaction de ces lignes, Vitalik Buterin semble avoir repris le contrôle de son compte X, étant donné que le tweet a été supprimé.

Tandis qu’un utilisateur appelait à ce que le fondateur d’Ethereum « assume ses responsabilités » à cause d’un manque de sécurité, ZachXBT a indiqué que Vitalik Buterin était une cible suffisamment importante, pour que quelqu’un « paye un initié » pour de telles opérations :

you do not know yet whether it was a SIM swap. Vitalik is a big enough target to where an insider could have been paid off or panel was used.

