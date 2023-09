La plus grande banque des États-Unis s'apprête à sortir un token pour faciliter les échanges transfrontaliers

JPMorgan Chase, la plus grande banque des États-Unis, prépare des « tokens de dépôt » pour simplifier les paiements transfrontaliers. Ces jetons, basés sur la blockchain, représenteront numériquement les fonds des clients de la banque, permettant ainsi des transferts plus rapides et économiques que les méthodes traditionnelles. La blockchain, bientôt la référence du monde bancaire ?

JPMorgan continue d'explorer la tokenisation

La plus grande banque des États-Unis, JPMorgan Chase & Co., travaille activement sur un projet de « tokens de dépôt » visant à accélérer les paiements et les règlements transfrontaliers, selon une information exclusive de Bloomberg.

Ces tokens, qui seraient donc émis et échangés sur une blockchain (probablement Onyx), représenteraient numériquement les dépôts des clients de JPMorgan Chase & Co. et permettraient des transferts instantanés et bien moins coûteux que ceux que nous connaissons au sein du système bancaire traditionnel.

Selon Bloomberg, qui a obtenu cette information auprès d'une personne travaillant sur le projet mais ayant souhaité conserver l'anonymat, JPMorgan Chase & Co. aurait déjà mis en place l'infrastructure nécessaire à cette nouvelle solution de paiements, et serait désormais dans l'attente du feu vert des régulateurs américains.

Une fois l'approbation obtenue, la banque américaine pourrait lancer son réseau de paiements dans moins d'une année, selon la personne au courant :

« Les tokens de dépôt apportent de nombreux avantages potentiels, mais nous comprenons également que les régulateurs veuillent être réfléchis et diligents avant que tout nouveau produit ne soit développé et utilisé. Si cet appétit se développe, notre infrastructure blockchain serait en mesure de soutenir le lancement de jetons de dépôt relativement rapidement. »

JPMorgan s'est déjà initiée à ce type de paiement via son JPM Coin, un token permettant l'échange d'argent entre institutions financières sur la blockchain et qui aurait déjà permis de traiter plus de 300 milliards de dollars de transaction depuis son lancement. Initialement déployé aux États-Unis, le JPM Coin prend désormais les paiements libellés en euros en charge.

Les institutionnels démocratisent la blockchain

Le porte-parole de JPMorgan Chase & Co. a précisé que ce token ne permettrait pas d'être échangé contre d'autres cryptomonnaies et qu'il ne visait nullement à remplacer les stablecoins comme l'USDT de Tether ou l'USDC de Circle, mais qu'il ne s'agirait vraiment que d'une représentation tokenisée d'une certaine somme de monnaie fiduciaire détenue au sein de la banque, qui pourrait ensuite être transférée à une autre banque.

Il a également précisé que tout comme pour le JPM Coin, le token dont nous parlons serait dans un premier temps proposé aux États-Unis, mais qu'il pourrait ensuite être développé à l'international sous réserve que les différents régulateurs concernés donnent leur accord.

Enfin, le porte-parole de la plus grande banque américaine a précisé que ce token serait également adapté pour le règlement de transactions englobant des titres tokenisés, ou d'autres instruments financiers émis sur la blockchain.

Dans une étude publiée au mois de février dernier, JPMorgan affirmait que les banques traditionnelles avaient un rôle important à jouer dans l'écosystème des monnaies numériques :

« Nous pensons que les tokens de dépôt deviendront une forme de monnaie largement utilisée dans l'écosystème des actifs numériques, tout comme la monnaie des banques commerciales sous forme de dépôts bancaires représente plus de 90 % de la monnaie en circulation aujourd'hui. »

👉 Dans l'actualité – « Blockchains multiples » et « stablecoins » : pour Visa, le futur rime avec cryptomonnaies

Source : Bloomberg

