Bitcoin à 80 000 dollars, stablecoins qui dépassent Visa... Les prévisions optimistes de Bitwise pour 2024

La société de conseil Bitwise a publié cette semaine une liste de prédictions concernant le marché des cryptomonnaies. Ryan Rasmussen, le responsable de la recherche, est plutôt optimiste sur l’année à venir. Il estime en effet que le Bitcoin (BTC) dépassera les 80 000 dollars, atteignant ainsi un plus haut historique. Cela sera partiellement dû à l’approbation des ETF Bitcoin, qui marquera une étape clé dans le développement du secteur.

Prediction #1: Bitcoin will trade above $80,000, setting a new all-time high.

There are two major catalysts that will help get us there: the anticipated launch of a spot Bitcoin ETF in early 2024 and the halving of new bitcoin supply around the end of April. pic.twitter.com/KvHNx9XINz

— Ryan Rasmussen (@RasterlyRock) December 13, 2023