Le contexte plutôt favorable ces dernières semaines est-il annonciateur d’un vrai bull run ? Oui, selon la banque britannique Standard Chartered, qui voit un Bitcoin à 100 000 dollars l’année prochaine. Sur quoi se base-t-elle ?

La Standard Chartered optimisme en ce qui concerne le cours du Bitcoin

Récemment, le cours du Bitcoin a dépassé les 38 000 dollars, un seuil non atteint depuis le mois de mai 2022. La plus grande cryptomonnaie a viré au vert ces dernières semaines, et plus d’une institution y est allée de sa prédiction. C’est le cas de la banque britannique Standard Chartered, qui a livré ses perspectives cette semaine.

Selon le responsable de la recherche en cryptomonnaies Geoff Kendrick, le cours du Bitcoin est toujours en route pour les 100 000 dollars d’ici à la fin de l’année 2024. L’analyste s’appuie sur l’enthousiasme entourant les ETF Bitcoin spot, estimant qu’ils devraient être approuvés « sûrement plus tôt que ce à quoi l’on s’attend ».

« Nous pensons qu’un certain nombre d’ETF spots seront approuvés au premier trimestre 2024, à la fois pour le BTC et l’ETH, ce qui va conduire à des investissements institutionnels. »

Les analystes de Standard Chartered réitèrent donc l’opinion dominante en ce moment en ce qui concerne les ETF Bitcoin, et leur statut éventuel de catalyseur. Peu d’institutions vont à l’encontre de cette interprétation. Il faut cependant noter l’avis de JPMorgan, qui estimait il y a deux semaines que les ETF Bitcoin ne seraient pas la manne espérée.

Le cours du Bitcoin s’approche des 40 000 dollars

La tendance a été nettement haussière pour le cours du Bitcoin au mois de novembre. Depuis le début du mois, il affiche en effet +12%. La plus grande cryptomonnaie semble se relever du creux où elle était tombée l’année dernière : sur l’année, elle affiche +131%.

La progression du cours du Bitcoin depuis le début du mois de novembre

Les grandes cryptomonnaies sont elles aussi dans le vert ce mois, avec un ETH d’Ethereum qui prend +15% sur le mois. Les progressions de certains actifs sont par ailleurs encore plus nettes. C’est le cas de l’ADA de Cardano (+31% sur le mois) et du SOL de Solana (+82%). Le BNB, en difficulté avec les déboires judiciaires de Binance, ne progresse que de 2% sur la même période.

