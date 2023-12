BlackRock dévoile les participants autorisés pour son ETF BTC spot, et un anti Bitcoin s'y trouve

Vendredi, BlackRock a mis à jour sa demande d'ETF Bitcoin au comptant via un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur américain en charge de l'approbation des ETF. Il s'agit probablement là de la dernière modification pour le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, les analystes prévoyant une série d'approbations générale entre le 8 et le 10 janvier prochain pour différents ETF Bitcoin spot.

Selon James Seyffart, analyste chez Bloomberg Intelligence, BlackRock a ainsi désigné l'opérateur de marché Jane Street ainsi que JPMorgan comme participants autorisés pour son ETF Bitcoin spot.

Un participant autorisé pour un ETF est une entité financière agréée qui a le privilège de créer ou de racheter des parts de l'ETF directement auprès du gestionnaire de l'ETF, en l'occurrence BlackRock. Ces participants autorisés jouent un rôle clé dans le mécanisme de fonctionnement de l'ETF en facilitant la création et le rachat de parts, ce qui contribue à maintenir la liquidité et à assurer que le prix de l'ETF reste aligné sur la valeur sous-jacente de son ou ses actifs, ici le Bitcoin.

Obviously it’s looking more and more like this is a done deal. Would basically need the highest rungs of government to step in and stop these things from being approved

— James Seyffart (@JSeyff) December 29, 2023