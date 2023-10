JPMorgan lance un service de tokenisation sur la blockchain avec BlackRock et Goldman Sachs comme premiers clients

JPMorgan Chase & Co., la plus grande banque des États-Unis en termes d'actifs, a révélé son premier service de règlement de garantie basé sur la technologie blockchain appelé le « Tokenized Collateral Network » (TCN). Ce dernier permet de fluidifier, simplifier et accélérer les échanges de garanties en les tokenisant. Un service lancé aujourd'hui, et déjà sollicité par les géants BlackRock et Goldman Sachs.