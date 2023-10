Morpho Labs apporte une nouvelle couche de personnalisation et de flexibilité aux prêts décentralisés avec Morpho Blue

La startup française Morpho Labs, créatrice du protocole de prêts et d'emprunts décentralisé Morpho, a récemment présenté Morpho Blue, sa dernière innovation en matière de finance décentralisée (DeFi). Morpho Blue, un protocole sans confiance, introduit une nouvelle approche pour les prêts décentralisés en utilisant des coffres-forts isolés, autonomes et exempts d'interventions extérieures.

Morpho Labs, la startup française derrière le protocole de prêts et d'emprunts décentralisé Morpho, vient de dévoiler Morpho Blue, sa dernière innovation en termes de finance décentralisée (DeFi). Pour rappel, Morpho est une plateforme venant se placer comme sur une surcouche de protocoles de premier plan tels qu'Aave ou Compound afin de proposer des taux optimisés à ses utilisateurs.

Pour faire simple, Morpho Blue est un nouveau protocole à part entière sans confiance, apportant tout un tas de nouveautés permettant d'apporter une nouvelle couche de flexibilité au marché DeFi grâce à des implémentations innovantes.

Morpho Blue vise à réinventer la façon dont les prêts décentralisés sont opérés. Au lieu des traditionnelles pools de liquidité proposées habituellement sur les marchés DeFi, qui sont sensibles aux décisions de leur organisation autonome décentralisée (DAO) respective, Morpho Blue propose une nouvelle approche avec un système de coffre-fort isolé, autonome et sans intervention extérieure.

Selon Morpho Labs, sa solution de base Morpho est limitée par la conception actuelle des pools de prêts que nous connaissons déjà. En dehors de la problématique de la dépendance aux DAO, les pools de liquidités sont souvent soumises à des facteurs de collatéralisation peu efficients, facturent des frais de gestion du protocole, et imposent une liste de cryptomonnaies préétablie.

Comment ça marche ?

Selon la présentation de Morpho Labs, Morpho Blue permet le déploiement de marchés de prêts isolés d'une flexibilité maximale :

« Morpho Blue permet le déploiement de marchés de prêts minimaux et isolés en spécifiant un actif de prêt, un actif collatéral, un LTV de liquidation (LLTV) et un oracle. Le protocole est sans confiance et a été conçu pour être plus efficace et plus flexible que toute autre plateforme de prêt décentralisée. »

L'essence même de Morpho Blue réside dans le fait qu'il ne soit pas modifiable. Non évolutif, il est conçu pour résoudre le problème de goulot d'étranglement imputable aux DAO, qui doivent sans cesse apporter des modifications à la conception de leur protocole sous-jacent.

De plus, Morpho Blue étant totalement autonome et non évolutif, cette approche singulière lui permet de proposer des taux plus attractifs que les taux habituellement proposés par les protocoles de lending. De plus, selon les équipes de Morpho, Morpho Blue est également beaucoup plus économe : il permettrait de réduire la consommation de gaz de l'ordre de 70 % en comparaison aux solutions décentralisées habituelles.

Illustration de la différence entre l'approche actuelle des pools de liquidité actuelles (violet) et l'approche de Morpho Blue (bleu)

Enfin, il est possible de déployer des pools de liquidité sur Morpho Blue pour toute cryptomonnaie, que ce soit pour du prêt ou de l'emprunt, et ce avec une personnalisation totale des paramétrages de risque. Morpho Blue est également adapté aux Real-World Assets (RWA) et aux marchés institutionnels, selon le communiqué.

