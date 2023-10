La Fondation Ethereum vient de vendre 2.7 millions de dollars d’ETH – Qu’est-ce que cela veut dire ?

La Fondation Ethereum a vendu 1 700 ETH dans la journée d’hier, pour les convertir en USDC. Comment expliquer cette vente et est-elle significative ?

1 700 ETH vendus par la Fondation Ethereum

Les ETH vendus par la Fondation Ethereum correspondent au cours actuel à 2,7 millions de dollars. Ils ont été convertis en USDC, le stablecoin de Circle. Le service d’analyses Scopescan a rapporté hier la transaction, qui a eu lieu sur Uniswap :

Historiquement, les ventes de la Fondation Ethereum sont parfois suivies par des chutes du cours de l’ETH, ce qui explique pourquoi ce transfert a été noté par la communauté crypto. Mais cette fois-ci, le montant est comparativement peu élevé. En mai dernier, la fondation avait en effet transféré 28.5 millions de dollars vers Kraken. Les 2.7 millions de dollars d’hier correspondent donc à une somme moindre – en tout cas symboliquement.

Un plus haut atteint selon la Fondation Ethereum ?

Mais l’on peut quand même observer que les ventes de la Fondation correspondent souvent à des pics du cours de l’ETH : cela a été le cas notamment en novembre 2021, lorsque cette dernière a vendu 95 millions de dollars d’ETH au moment où la cryptomonnaie dépassait les 4 700 dollars.

Ce que cela suggère donc, c’est que la Fondation estime que le cours de l’ETH a atteint un point haut, et qu’il n’augmentera pas immédiatement. Mais l’organisation qui gère et promeut Ethereum n’a bien sûr pas de capacités particulières de prédictions. Il s’agit donc tout au plus d’un indicateur du positionnement de cette dernière. D’autant plus que la somme en jeu est relativement peu élevée.

Quant au cours de l’ETH, il avait dépassé les 1 700 dollars au tout début du mois d’octobre, avant de repartir dans une tendance plutôt baissière. Ce matin, il affiche 1 590 dollars, pour une capitalisation totale de 191 milliards de dollars.

Source : Scopescan via X

