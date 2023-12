ETF et adoption : 2024, année de maturité pour les cryptomonnaies selon un dirigeant de Goldman Sachs

Mathew McDermott, responsable des actifs numériques chez Goldman Sachs, se montre optimiste quant à l'adoption croissante des cryptomonnaies par les institutions en 2024. Il souligne la croissance de l'intérêt institutionnel au cours des 12 à 18 derniers mois, attribuant cela à la fonctionnalité prouvée des actifs numériques et de la blockchain. Toutefois, il se montre plus réservé pour les ETF Bitcoin au comptant.

2024, année d'adoption des cryptomonnaies par les institutionnels

Dans une interview accordée à nos confrères de Fox Business, Mathew McDermott, responsable des actifs numériques chez Goldman Sachs, a délivré son état des lieux de l'écosystème des cryptomonnaies et de ce qui pouvait potentiellement attendre le marché pour l'année 2024 à venir.

Selon lui, et alors que les ETF Bitcoin au comptant ne sont pas encore validés par la Securities and Exchange Commission (SEC), l'intérêt des institutions financières pour l'espace des actifs numériques n'avait fait que croître durant les 12 à 18 derniers mois. McDermott explique ainsi que les actifs numériques et la blockchain ont fait leurs preuves, et qu'il avait été largement prouvé qu'ils étaient tous 2 fonctionnels.

« [Les actifs numériques peuvent] créer des gains d'efficacité, réduire les risques, avoir de nombreux impacts très positifs en termes de modèle d'entreprise et de mode de fonctionnement des entreprises. Et cela a été facilité par une plus grande clarté réglementaire à travers le monde. » Mathew McDermott

Le représentant de Goldman Sachs, la société qui propose des services de banques d'investissement, de marchés de capitaux, d'investissement, de gestion d'actifs ou encore de recherche, s'est notamment montré enthousiaste à l'endroit de la tokenisation d'actifs du monde réel (RWA), l'un des principaux narratifs du moment qui pourrait bel et bien révolutionner le paysage financier tel que nous le connaissons dès l'année prochaine :

« Quand je pense à la tokenisation, qui est évidemment un sujet dont on parle beaucoup, je pense que l'année prochaine, nous commencerons à voir le développement de places de marché. C'est là que nous commencerons à voir une adoption à grande échelle, en particulier du côté de l'achat dans le contexte des investisseurs. Et cela parce que nous commencerons à voir l'émergence de la liquidité secondaire sur la chaîne, et c'est un catalyseur clé. C'est donc pour moi l'un des principaux développements de l'année prochaine. » Mathew McDermott

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Pas d'effet immédiat sur le marché après l'acceptation des ETF Bitcoin spot ?

Alors que l'approbation potentielle d'un ou plusieurs ETF Bitcoin au comptant approche à grands pas, Mathew McDermott voit dans cette dernière une voie d'entrée pour les institutionnels qui ne souhaiteraient pas s'exposer directement au Bitcoin, mais simplement à sa volatilité.

« Premièrement, cela élargit et approfondit la liquidité sur le marché. Et pourquoi cela se produit-il ? Cela se produit parce que vous créez réellement des produits institutionnels qui peuvent être échangés par des institutions sans avoir besoin de toucher les actifs sous-jacents. Et je pense que cela ouvre l'univers des pensions, des assureurs, etc. » Mathew McDermott

👉 Dans l'actualité – Bilan de Binance en 2023 : 30 % d’utilisateurs en plus malgré une année difficile

Enfin, le responsable des actifs numériques chez Goldman Sachs a précisé que selon lui, une éventuelle approbation des demandes d'ETF Bitcoin spot n'entrainerait pas nécessairement un afflux de liquidités immédiat, mais que cela se ferait plutôt graduellement tout au long de l'année :

« Je pense que ce que vous verrez progressivement et tout au long de l'année, même si c'est approuvé, en quelque sorte au premier trimestre, c'est un élargissement et un approfondissement de la liquidité et de ceux qui cherchent à négocier le produit. Comme nous le savons tous, c'est la classe d'actifs la plus performante cette année. » Mathew McDermott

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies

Source : Fox Business

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.