ETF Bitcoin : la première vague sur le point d'être approuvée par la Securities and Exchange Commission (SEC) ?

Selon un rapport récent de Reuters, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à demandé aux candidats à un ETF Bitcoin de finaliser leurs dossiers d’ici au 29 décembre prochain. Cela veut dire que les participants disposent désormais de quatre jours pour modifier leurs candidatures, afin qu’elle soit recevable par le gendarme financier américain.

Deux conditions notables ont été évoquées par la SEC ces dernières semaines. D’une part, les modèles d’ETF retenus doivent proposer des paiements en espèces, et pas des paiements « non-monétaires », par exemple en Bitcoin. De l’autre, les fournisseurs d’ETF Bitcoin doivent explicitement lister les participants qui sont autorisés à utiliser le véhicule d’investissement.

👉 Pour en apprendre plus – Qu’est-ce qu’un ETF Bitcoin (BTC) ?

C’est ce dernier point qui pourrait poser le plus de problèmes : les candidats ne disposaient en effet pas de liste de cette nature au 22 décembre dernier, ils ont donc dû effectuer cette modification avec une certaine urgence.

Selon la journaliste Eleanor Terrett, qui a rapporté cette nouvelle date butoir, la SEC a confirmé que la « première vague » d’ETF Bitcoin arriverait prochainement, pour ceux qui auront réussi à finaliser leurs dossiers :

Confirming the date for final amendments to all S-1s by Friday the 29th. The @SECGov has told issuers that applications that are fully finished and filed by Friday will be considered in the first wave. Anyone who is not will not be considered. In addition, the filings cannot… https://t.co/syyINu1BEI

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) December 24, 2023