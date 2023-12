ETF Bitcoin : « La plus grande nouveauté de Wall Street depuis 30 ans, » selon Michal Saylor

Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, s'est montré très optimiste quant à l'approbation potentielle d'un ETF Bitcoin spot, estimant que cela représenterait le « plus grand développement à Wall Street sur les 30 dernières années ». Ce dernier a également donné son avis sur le futur à moyen terme du Bitcoin, et s'est montré très confiant.

Michael Saylor très optimiste pour le futur du Bitcoin

Interrogé au micro de Bloomberg, Michael Saylor, le dirigeant de MicroStrategy et pro-Bitcoin, a donné son avis quant à l'éventuelle approbation d'un ou de plusieurs ETF Bitcoin au comptant. Et cet avis est plutôt tranché : selon Saylor, l'arrivée d'un ETF BTC spot pourrait purement et simplement signifier « le plus grand développement à Wall Street sur les 30 dernières années » :

The $BTC Spot ETF may be the biggest development on Wall Street in the last 30 years. My discussion of #Bitcoin in 2024, Spot ETFs vs. $MSTR, and the emergence of bitcoin as a treasury reserve asset with @KaileyLeinz on Bloomberg @Crypto. pic.twitter.com/QtPdBOhMDr — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 19, 2023

Le PDG de MicroStrategy, accessoirement l'entreprise qui détient le plus de Bitcoins au monde, a ainsi expliqué que les ETF Bitcoin spot pourraient constituer une voie d'entrée considérable pour de nombreux investisseurs issus du grand public, qu'ils soient particuliers ou professionnels.

« La dernière chose aussi importante a été la création de l'indice S&P et la possibilité d'investir dans les 500 sociétés de l'indice S&P par le biais d'une seule transaction au même moment. »

Michael Saylor s'est également montré particulièrement optimiste pour le futur proche du cours du Bitcoin, faisant référence au prochain halving, événement quadriennal divisant par 2 les récompenses en BTC perçues par les mineurs de l'or numérique.

« Je ne pense pas que nous ayons jamais vu une augmentation de 2 à 10 fois de la demande, et ce combinée à une réduction de moitié de l'offre d'un actif rare et désirable que les gens veulent détenir pendant une longue période. Je pense donc que nous pouvons nous attendre à ce que 2024 soit une année haussière majeure pour la classe d'actifs. »

MicroStrategy est de loin la société qui détient le plus de BTC. Selon son dernier rapport, elle en détiendrait 174 530 unités, soit l'équivalent d'environ 7,55 milliards de dollars.

Classement des 5 entreprises détenant le plus de Bitcoin

Michael Saylor n'a pas souhaité faire de prévision précise pour l'avenir du cours du Bitcoin, mais il a affirmé que 2024 serait quoi qu'il en soit « une année de forte hausse » pour le roi des cryptomonnaies.

Les ETF BTC spot, catalyseurs du bull run ?

Alors qu'il reste environ 3 semaines avant que la Securities and Exchange Commission (SEC) ne doive se prononcer à l'égard de la demande d'ETF Bitcoin au comptant, la course au marketing a récemment été déclenchée par Bitwise, qui a dévoilé sa campagne de publicité mettant le BTC à l'honneur :

Un événement plus significatif qu'il n'y parait selon Samson Mow, le PDG de JAN3 et de Pixelmatic, pour qui « La plupart des gens ne comprennent pas l’importance des ETF en termes de marketing et d’image de marque. »

« Premièrement, ils sont là pour l'argent, pas nécessairement parce qu'ils croient en Bitcoin (donc ne faites pas les simps). Pour obtenir des dollars, ils ont besoin d'AUM [actifs sous gestion, NDLR]. Donc tout le monde veut être n°1. C'est une compétition. [...] Deuxièmement, ils ne vont pas rester passivement là et espérer gagner. Non, ils se battront pour les actifs sous gestion et les clients. Comment les entreprises luttent-elles ? Elles font de la publicité et commercialisent. Exemple concret : annonce de Bitwise. Cette bataille pour la lueur orange va s'intensifier comme vous ne pouvez pas l'imaginer. »

Le narratif entourant les ETF Bitcoin au comptant sera-t-il à la hauteur le 10 janvier, ou créera-t-il la déception ? Nous devrions bientôt le découvrir.

