ETF Bitcoin spot : il reste 3 semaines avant que la SEC ne doive se prononcer définitivement

La Securities and Exchange Commission (SEC) dirigée par Gary Gensler devra bientôt se prononcer sur la demande d'ETF Bitcoin au comptant déposée par Ark Invest & 21Shares, avec une date limite fixée au 10 janvier. Moins d'un mois avant le début du prochain bull run ?

Moins d'un mois avant le début du bull run ? La Securities and Exchange Commission (SEC) de Gary Gensler devra très bientôt se prononcer à l'égard de la demande d'ETF Bitcoin au comptant déposée par Ark Invest & 21Shares, dont la deadline finale est fixée au 10 janvier prochain, et tous les signaux sont en vert pour qu'une approbation ait bel et bien lieu.

À l'heure actuelle, nous pouvons considérer 2 indices laissant penser que la SEC pourrait se montrer favorable à l'arrivée d'un ETF Bitcoin spot. Tout d'abord, le régulateur a accéléré le rythme de ses rendez-vous avec les entités ayant déposé des demandes d'ETF BTC spot à l'instar de Grayscale et BlackRock, qui se sont déjà entretenus à huis clos à 3 reprises avec lui.

Calendrier des meetings de la SEC avec les entreprises ayant déposé des demandes d'ETF Bitcoin spot

Ensuite, Gary Gensler, dont l'hostilité à l'égard du secteur crypto n'est plus à démontrer, a récemment du avouer lors d'une interview accordée à CNBC qu'il n'avait pas d'autre choix que de réévaluer les demandes d'ETF Bitcoin au comptant, en particulier suite à la victoire de Grayscale en justice contre la SEC.

👉 Retrouvez notre article explicatif pour tout comprendre aux ETF Bitcoin

Nous avons pu vérifier ces derniers mois à quel point la communauté crypto était désormais attachée au narratif entourant les ETF Bitcoin spot. Que l'on soit pour ou contre le fait de voir d'importantes quantités de BTC passer dans les mains des institutionnels, une chose est sûre, l'arrivée hypothétique des ETF BTC au comptant devrait signifier l'arrivée de milliards de dollars sur le marché.

Bull run en approche ?

À l'heure où nous écrivons ces lignes, 13 entités ont déposé des demandes d'ETF Bitcoin spot auprès de la SEC des États-Unis.

Jan Van Eck, le PDG de VanEck, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs aux États-Unis et qui a une demande d'ETF à l'étude, a récemment déclaré qu'il était probable que le régulateur approuve une série de demandes en même temps afin de ne pas en avantager une entreprise plus qu'une autre.

Calendrier des dates importantes relatives aux ETF Bitcoin spot

L'arrivée des géants BlackRock, Invesco et Fidelity dans la course aux ETF Bitcoin spot a marqué un réel tournant concernant une éventuelle approbation par la SEC. BlackRock par exemple, détient l'impressionnant palmarès de 575 ETF approuvés pour un seul refusé.

« Les périodes précédentes ont été considérées comme l'ère de l'institutionnalisation du Bitcoin. Cependant, aucune n'a ressemblé de près ou de loin aux changements de 2023. » Vetle Lunde, analyste chez K33

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2024 ? Faites-vous guider étape par étape.

De plus, bien que l'avenir soit impossible à prédire, si les ETF Bitcoin au comptant venaient à être acceptés au mois de janvier prochain, le marché bénéficiera quelques mois après du sursaut habituellement provoqué par le halving, cet événement quadriennal visant à diviser par 2 les récompenses en Bitcoin versées aux mineurs.

Selon les analystes de Bloomberg Intelligence, le marché au comptant des ETF Bitcoin pourrait engranger 100 milliards de dollars. Quoi qu'il en soit, d'ici moins d'un mois, le marché devrait fortement réagir quelque soit la réponse de la SEC.

Sources : James Seyffart, Bloomberg

