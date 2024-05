Deux semaines après leur lancement, les ETF Bitcoin spot de Hong Kong seraient-ils un échec ?

Les ETF Bitcoin spot récemment lancés à Hong Kong peinent à attirer les investisseurs, contrairement à leurs homologues américains. Pour autant, peut-on espérer un regain d'intérêt autour de ces véhicules d'investissement encore jeunes ?

Les ETF Bitcoin spot hongkongais seraient-ils arrivés au mauvais moment ?

Un peu plus de 2 semaines après leur lancement, les ETF Bitcoin spot lancés à Hong Kong semblent peiner à séduire, surtout en comparaison avec leurs homologues américains qui ont déjà établi de nombreux records. Nous vous en parlions plus tôt cette semaine, les sorties enregistrées le 13 mai sur ces différents véhicules d'investissement ont été telles qu'elles ont littéralement effacé l'ensemble des précédentes entrées.

À date du 16 mai, ces différents ETF Bitcoin spot totalisent 231 millions de dollars de Bitcoin. Une perte de 16 millions de dollars donc, puisque les différents émetteurs comptabilisaient 247,7 millions de dollars de BTC le 30 avril dernier, jour de lancement des ETF.

Entrées et sorties journalières sur les ETF Bitcoin spot de Hong Kong

La latéralisation du cours du Bitcoin ces derniers temps constitue une première explication quant au relativement faible engouement autour des ETF Bitcoin spot à Hong Kong. Leurs homologues américains ont d'ailleurs eux aussi connu une période d'essoufflement, notamment avec un record de sorties (563,7 millions de dollars) le 1er mai.

Et, alors que les ETF américains reprennent du poil de la bête depuis 2 jours avec des entrées nettes quotidiennes dépassant les 250 millions de dollars, les ETF de Hong Kong continuent de faiblir. Notons aussi que les ETF Bitcoin spot lancés à Hong Kong restent inaccessibles aux investisseurs chinois, alors que certains ETF plus traditionnels le sont.

Est-ce perdu pour autant pour le marché de Hong Kong ?

Bien que la régulation et la pression exercée par la Securities and Exchange Commission (SEC) soient conséquentes aux États-Unis, le pays a un pied dans les cryptomonnaies depuis de nombreuses années et continue de voir éclore des startups du secteur.

À Hong Kong, territoire indépendant bordant la Chine, il en est tout à fait autre chose. Après avoir durci le ton de façon de plus en plus notable en 2020 et en 2021, Hong Kong a pris un tout autre tournant en 2023. La région s'est notamment illustrée en proposant d'accueillir Coinbase, le plus important exchange américain aux mains avec la SEC, ou encore en forçant ses banques à accepter les entreprises opérant dans le secteur crypto en tant que clientes.

Cet élan positif, mêlé au fait que Hong Kong constitue la 4e place financière au monde, pourrait laisser présager un futur positif pour les véhicules d'investissement relatifs aux cryptomonnaies bien que ce dernier soit tout à fait mesuré pour le moment. Rebecca Sin, analyste chez Bloomberg Intelligence, a d'ailleurs souligné qu'il était très probable que d'autres émetteurs d'ETF Bitcoin soient prochainement approuvés à Hong Kong, ce qui pourrait donner un nouveau souffle à ce marché.

Hashkey Capital, qui émet l'un des ETF Bitcoin dont nous parlons, vient d'obtenir la double licence l'autorisant à proposer une gamme complète de produits crypto auprès des investisseurs, une première. Il faut donc s'attendre à ce que d'autres entreprises lui emboitent le pas.

Dans le même ordre d'idée, le fournisseur de solutions de paiement en cryptomonnaies Alchemy Pay a annoncé un partenariat avec la société de services de négociation de titres Victory Securities pour offrir un accès aux ETF spot Bitcoin et Ethereum à Hong Kong, un accord qui servira de lien entre la finance traditionnelle et les cryptomonnaies.

En parallèle, Hong Kong a récemment montré son souhait de favoriser l'interopérabilité entre les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) et les actifs tokenisés, une initiative qui témoigne de sa volonté de prendre le coche de la révolution numérique.

Cependant, Hong Kong reste encore dépendante du serrage de vis opéré par la Chine vis-à-vis des cryptomonnaies. Un assouplissement de ce dernier, qui se traduirait par exemple par la possibilité pour les investisseurs chinois d'investir dans ses ETF, pourrait changer la donne.

Sources : SoSo Value, Bloomberg

