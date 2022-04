Louis Vuitton enrichit son jeu mobile pour faire gagner des NFT

En août dernier, la célèbre marque de luxe, Louis Vuitton, avait dévoilé un jeu mobile disponible sur l’App Store et le Play Store offrant la possibilité de gagner des tokens non fongibles (NFT). Un jeu nommé Louis : The Game.

Sortie à l’occasion de l’anniversaire des 200 ans de la naissance de Louis Vuitton qui donna son nom à la marque, l’aventure met en scène un personnage baptisé Vivienne. À travers différents niveaux, il faut ainsi retrouver 200 bougies, chacune permettant de débloquer une carte postale racontant une partie de l’histoire de la marque.

Initialement, Louis Vuitton offrait la possibilité de débloquer 30 NFT artistiques utilisables comme photo de profil. Désormais, deux nouveaux niveaux ont été ajoutés pour permettre de gagner 10 créations numériques supplémentaires :

The adventure continues. Join Vivienne and unlock two new levels in search of pages from the manuscript of #LouisVuitton, L’Audacieux and try to find one of 10 new NFTs. Discover the latest release in Louis The Game. pic.twitter.com/d1tjxC7v2m

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) April 17, 2022