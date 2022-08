Le fonds d'investissement de Bernard Arnault va investir 100 millions d'euros dans le Web3

La société de capital-risque Aglaé Ventures, soutenue par le groupe LVMH et Bernard Arnault, prévoit d'investir 100 millions d'euros dans les projets prometteurs du Web 3.0 et des cryptomonnaies. Bien que l'information soit encore peu ébruitée, il se pourrait que ce nouveau fonds fasse parler de lui dans les jours à venir.

Le groupe Arnault investit massivement dans le Web3

Agache, anciennement Groupe Arnault, va développer un fonds dédié aux jeunes projets évoluant dans les cryptomonnaies à hauteur d'au moins 100 millions d'euros, selon une information exclusive de nos confrères de The Block.

L'opération sera effectuée via Aglaé Ventures, la société de capital-risque spécialisée dans les investissements technologiques et soutenue par Bernard Arnault, PDG et directeur général du groupe LVMH.

Selon plusieurs sources proches de l'entreprise, le montant déployé se situera entre 100 et 110 millions d'euros. Habituellement, le bras financier du groupe investit dans une fourchette de 100 000 à 100 millions d'euros.

À titre informatif, Aglaé Ventures a par le passé investi dans de multiples projets à succès tels que Netflix, Spotify, airbnb ou Devialet. En juin dernier, la société avait fait un premier pas dans les cryptomonnaies en participant à un tour de table pour la société française Flowdesk aux côtés de Ledger, Coinbase et Sébastien Borget (The Sandbox).

En février dernier, Bernard Arnault avait montré son scepticisme concernant certaines facettes du Web3, déclarant que LVMH était « largement dans le monde réel » et que le groupe n'était pas intéressé par le fait de « vendre des sneakers virtuelles à 10 euros ». Le groupe a toutefois déjà prouvé par le passé qu'il n'était pas indifférent à la technologie de la blockchain.

👉 Pour aller plus loin : Qu’est-ce que le Web3, cette version décentralisée d’Internet ?

L'exchange qui a le vent en poupe⭐ 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton

Aglaé Ventures, futur leader du Web3 ?

En mai dernier, nous apprenions que Vanessa Grellet rejoignait Aglaé Ventures aux côtés de Lazaro Gustave, membre fondateur de FlamingoDAO et également ancien responsable d'exploitation au sein du protocole de liquidités Aave.

Vanessa Grellet quant à elle, bénéficie d'une longue expérience chez ConsenSys, la société mère du portefeuille MetaMask, ainsi qu'au sein du fonds d'investissement spécialisé dans la crypto CoinFund.

Ainsi, elle avait déjà flairé les opportunités à venir pour la société de capital risque, comme elle avait alors pu le déclarer à Blockworks :

« Cette société de capital-risque a connu un grand succès dans le domaine du Web2, mais elle a vu beaucoup de choses arriver dans le domaine du Web3 et voulait engager un spécialiste pour gérer cette partie de ses investissements. Nous aurons tous deux beaucoup d'expérience opérationnelle pour aider les fondateurs et les faire passer de zéro à un. »

Parmi les secteurs concernés par ces divers investissements se trouveront notamment la finance centralisée ainsi que la finance décentralisée (DeFi), mais également les infrastructures Web 3.0, les solutions de scalabilité pour les réseaux et les outils destinés aux créateurs.

👉 Dans l'actualité : Tinder met en pause son projet de metaverse et de monnaie numérique

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse

Source : The Block

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.