Tinder met en pause son projet de metaverse et de monnaie numérique

Alors que de nombreuses grandes entreprises se mettent au Web3, Tinder suit pour l’instant la tendance inverse. Son nouveau PDG, Bernard Kim, a annoncé qu’il comptait freiner les initiatives de Tinder en termes de metaverse et de monnaie numérique.

Le projet de metaverse de Tinder à l’arrêt pour l’instant

La nouvelle a été annoncée dans une lettre aux actionnaires de MatchGroup, le groupe détenant la marque Tinder. Bernard Kim y annonce le départ de Renate Nyborg, la précédente PDG, et détaille la nouvelle organisation de l’entreprise ainsi que ses nouvelles priorités.

Et le metaverse n’en fait plus partie, si l’on en croit une explication laconique du nouveau PDG :

« Je crois qu’un metaverse basé sur des expériences de rencontre est important pour capturer la prochaine génération d’utilisateurs. […] Mais l’incertitude en ce qui concerne les contours du metaverse, et sa capacité à fonctionner ou non, m’a poussé à demander aux équipes d’Hyperconnect […] de ne pas investir massivement dans le metaverse. »

La société Hyperconnect avait été acquise par Tinder en 2021, afin de développer de nouvelles fonctionnalités liées à la réalité augmentée et l’intelligence artificielle. Un metaverse – baptisé Single Town – était jusque là en préparation.

Bernard Kim précise qu’il a demandé aux équipes de continuer à évaluer le domaine du metaverse, et que Tinder envisage de s’y remettre « lorsque nous aurons clarifié les opportunités globales ». Traduction : Tinder ne pense pas que le metaverse ait suffisamment fait ses preuves pour investir massivement.

Les « Tinder Coins » abandonnés

Autre changement de cap : l’entreprise abandonne ses « Tinder Coins », une monnaie numérique virtuelle qu’elle avait commencé à tester dans l’application. Le PDG explique laconiquement que cette dernière ne générerait pas les revenus attendus :

« Après avoir eu des résultats mitigés avec les Tinder Coins, nous avons décidé de prendre du recul et réexaminer cette initiative. […] Nous voulons aussi réfléchir aux biens virtuels afin de nous assurer qu’ils puissent réellement promouvoir la prochaine phase de croissance de Tinder. »

Les résultats de Tinder ont en effet été moins bons qu’anticipés, et l’entreprise sabre donc certaines initiatives afin de redresser la barre.

On sent ici l’ambivalence qu’ont encore les entreprises en ce qui concerne le metaverse et les technologies associées. Elles souhaitent capitaliser sur les nouvelles opportunités représentées, mais la définition encore flottante de ce secteur, qui est très jeune, peut en faire hésiter certaines.

Source : MatchGroup

