Le metaverse de Meta est voué à l'échec, selon Vitalik Buterin

Si le mot « metaverse » (métavers en français) est à la mode en ce moment, il est aussi sujet à beaucoup de débats. Notamment en ce qui concerne son utilité et l’intérêt qu’il peut avoir pour les consommateurs. C’est ce point sur lequel a rebondi Vitalik Buterin, qui s’est exprimé sur les initiatives de Meta dans un fil Twitter.

Selon lui, le metaverse en tant que concept est là pour durer, mais pas forcément les initiatives des entreprises :

The "metaverse" is going to happen but I don't think any of the existing corporate attempts to intentionally create the metaverse are going anywhere. https://t.co/tVUfq4CWmP

— vitalik.eth (@VitalikButerin) July 30, 2022