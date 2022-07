Metaverse : il n'intéresse pas les consommateurs selon une étude

Metaverse : c’est le mot à la mode du moment, qui est agrémenté à toutes les sauces par des entreprises opportunistes et des crypto-fans endurcis. Mais intéresse-t-il réellement les consommateurs ? Pas tant que ça si l’on en croit une étude récente, qui montre que leurs attentes sont en décalage avec la réalité.

Les consommateurs se fichent un peu du metaverse

Le métavers (ou metaverse) est-il la révolution annoncée, ou un coup marketing qui va s’étioler ? Difficile encore de le prédire, mais ce qui est certain, c’est que c’est un terme fourre-tout où beaucoup de concepts sont mélangés. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les consommateurs affichent un certain désintérêt à son égard. C’est en tout cas ce qu’a conclu une étude récente du cabinet Censuswide.

Comme le rappelle l’étude, le potentiel de croissance du métavers est conséquent : on estime le chiffre d’affaires potentiel à 800 milliards de dollars d’ici à 2024. Mais pour cela, encore faut-il que les consommateurs comprennent ce que c’est.

Dans cette étude, on apprend que la majorité y voit un intérêt si l’expérience d’achat s’approche de la vie réelle. À cet égard, l’Espagne est particulièrement optimiste… Et la France beaucoup moins :

Consommateurs prêts à acheter dans le métavers si l’expérience ressemble à la vie réelle

On note également que les personnes interrogées souhaitent avant tout pouvoir effectuer des transactions plus rapides. L’étude montre que les attentes des consommateurs sont peut-être en décalage avec les réalités du futur du commerce. Elle liste ainsi leurs envies. Les futurs consommateurs du métavers souhaitent trouver :

Des assistants virtuels avec des informations détaillées sur les produits

Des informations produit proposées de manière plus dynamique et riche

Plus de personnalisation

Des achats plus rapides

Des produits de marques issus exclusivement du métavers

Soit des éléments qui ne sont pas particulièrement spécifiques au Web3.

La Génération Z plus enthousiaste que ses aînés

Sans surprise, la Génération Z (entre 16 et 24 ans) se montre plus enthousiaste que la catégorie de population âgée de 55 ans et plus. Ils sont ainsi deux fois plus susceptibles de s’intéresser au métavers.

Dans cette étude, on note aussi un grand flou concernant les attentes des consommateurs. 73% d’entre eux souhaitent avoir une expérience différente des achats en ligne ou en magasin… Mais une grande partie souhaite également avoir des expériences d’achat qui imitent la vie réelle.

Un autre facteur d’importance est la durabilité et les engagements écologiques des marques du métavers. Cela rejoint par ailleurs le besoin de disposer de plus d’informations sur un produit. 88% des personnes interrogées en font ainsi un enjeu clé de ce nouveau domaine.

Mais ce qui ressort au final de cette étude, c’est un décalage entre les envies des consommateurs, et le métavers tel qu’il est créé actuellement par les entreprises. On a d’un côté des personnes qui souhaitent avoir un assistant virtuel très poussé, qui leur donnera des informations complètes sur des produits… Et de l’autre des entreprises qui misent sur l’interactivité et la ludicité. Les deux visions ne semblent donc pas se chevaucher.

Cette étude confirme ainsi que la question de l’utilité du métavers doit bel et bien être abordée. Présenté comme révolutionnaire par ses partisans, le concept a certes un potentiel conséquent… Mais encore faut-il qu’il soit compris par les consommateurs, qui font la pluie et le beau temps en termes de commerce.

Source : Censuswide pour Productsup

