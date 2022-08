NFT : Le joaillier Tiffany & Co. dévoile une collection sur le thème des CryptoPunks

Alors que les CryptoPunks sont l’une des collections de tokens non fongibles (NFT) les plus connues, le joaillier de luxe Tiffany & Co. souhaite les mettre en valeur sur des bijoux. Une collection de 250 pendentifs uniques va ainsi être créée, au prix de 30 ETH l’unité.

Tiffany & Co. crée des colliers à l’image des CryptoPunks

Le joaillier américain du groupe LVMH, Tiffany & Co., se plonge dans les tokens non fongibles (NFT) grâce à la création d’une collection dédiée aux CryptoPunks :

We’re taking NFTs to the next level. Exclusive to CryptoPunks holders, NFTiff transforms your NFT into a bespoke pendant handcrafted by Tiffany & Co. artisans. You’ll also receive an additional NFT version of the pendant. Learn more: https://t.co/FJwCAxw8TN #NFTiff #TiffanyAndCo pic.twitter.com/pyKlWejHv4 — Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) July 31, 2022

Au total, ce seront 250 pendentifs uniques qui seront créés et réservés aux détenteurs d’un CryptoPunk. Un NFT sera également fourni avec le bijou, afin de certifier l’authenticité de ce dernier.

La mise en vente de cette collection baptisée NFTiff commencera le 5 août au prix de 30 ETH l’unité et chaque exemplaire sera unique. Le CryptoPunk d’un acheteur sera représenté le plus fidèlement possible sur un support en or 18 carats avec des pierres précieuses et de l’émail. Tous les exemplaires seront composés d’au minimum 30 pierres.

Dès octobre, les clients recevront un rendu de leur NFTiff et la livraison de la création est prévue pour début 2023. Tiffany & Co. a défini qu’un maximum de trois exemplaires par personne pourra être commandé, ce qui impose donc de posséder trois CryptoPunks pour les intéressés.

👉 Pour aller plus loin – Retrouvez notre guide pour évaluer le potentiel d’une collection NFT

Découvrez The Sandbox Plongez dans le Metaverse 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

L’ascension d’une collection à succès

Alexandre Arnault, le directeur exécutif de Tiffany & Co., qui possède lui-même le CryptoPunk #3167 n’est certainement pas étranger à cette initiative de la marque. D’ailleurs, son NFT avait été reproduit sur cette même idée en avril dernier par le joaillier :

When punks go wild at @TiffanyAndCo #3167 Rose gold and enamel Cryptopunk. Sapphire and Mozambique baguette Ruby glasses, yellow diamond round earring. LFG! pic.twitter.com/M2c8AmwU0R — Alexandre Arnault (@alexarnault) April 7, 2022

Cette opération est assurément un coup de projecteur sur les NFTs et l’on constate que les collections à succès développent petit à petit une identité qui leur est propre. De plus en plus de marques s’approprient effectivement des éléments du Web3 dans leur communication, ce qui contribue à la démocratisation.

Toutefois, il sera également possible de souligner qu’avec une telle nouvelle, les CryptoPunks s’éloignent de leur concept initial. Ces derniers pouvaient, à l’origine, être réclamés gratuitement, mais ils ont depuis connu un succès fulgurant. Encore récemment, l’un des exemplaires de la collection s’est vendu pour 2,6 millions de dollars.

Si l’on peut se questionner sur la réelle valeur derrière le prix de certains actifs, notons malgré tout que cela a l’avantage d’attirer des personnes influentes. Nous pouvons par exemple prendre l’exemple de Snoop Dogg et Eminem, dont la portée participe à attirer de plus en plus de personnes dans l’écosystème crypto.

👉 Dans l’actualité également – NFT : Le bénéfice à la revente est en baisse de 46 % depuis le premier trimestre

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Source : Tiffany & Co.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.