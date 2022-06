Snoop Dogg et Eminem mettent en scène leurs Bored Apes (BAYC) dans un nouveau clip

Snoop Dogg et Eminem offrent une vitrine au BAYC

Les deux célèbres rappeurs Snoop Dogg et Eminem ont sorti un nouveau titre, dont le clip met en scène deux de leurs tokens non fongibles (NFT) du Bored Ape Yatch Club (BAYC). Le clip commence avec les deux chanteurs dans un studio d’enregistrement, puis ceux-ci sont transformés progressivement en Bored Ape.

Outre le caractère explicite des paroles et de la vidéo, on constate que ces Bored Apes font partie intégrante du clip et sont plus que de simples clins d’œil. Ce titre baptisé « From The D 2 The LBC » a été présenté en marge de l’ApeFest 2022 :

Le ApeFest se déroulait à New York du 20 au 23 juin. Ce festival était réservé aux possesseurs d’un Bored Ape ou d’un NFT de la collection du Mutant Ape Yatch Club (MAYC). L’évènement accueillait des concerts chaque jour. Snoop Dogg et Eminem faisaient justement partie de la programmation, mais Lil Wayne, par exemple, était aussi de la partie. Des soirées privées ainsi que des boutiques à l’effigie de ces collections étaient également de mise.

👉 Pour aller plus loin – Retrouvez notre présentation du ApeCoin (APE)

Un marketing de classe mondiale

À travers ce clip, Snoop Dogg et Eminem offrent une vitrine d’envergure au BAYC et, par extension, à Yuga Labs, le studio à l’origine de la collection. Ce dernier est d’ailleurs cité dans les crédits en fin de vidéo.

Au moment de la rédaction de ces lignes, « From The D 2 The LBC » a déjà fait 8,4 millions de vues sur YouTube et généré 2,6 millions d’écoutes sur Spotify.

Si c’est évidemment une bonne surprise, de voir les NFTs ainsi mis à l’honneur, l’intérêt de Snoop Dogg et Eminem envers ceux-ci était déjà connu. Le 30 décembre dernier, le rappeur de Detroit avait dépensé 452 000 dollars pour acheter le Bored Ape #9055 présent dans le clip.

De son côté, Snoop Dogg est littéralement féru de NFT. Une adresse officielle du chanteur, connue sous le pseudo de Cozomo de Medici, recense 842 NFTs selon OpenSea.

Cette nouvelle montre que de mois en mois, les tokens non fongibles se fondent dans la culture populaire. Ainsi, la portée des collections à succès, ayant une réelle valeur ajoutée, va bien au-delà de l’aspect JPEG et crypto et fédère une réelle communauté.

👉 Dans l’actualité également – Ledger dévoile sa marketplace NFT et enrichit ses services

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.