Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, possède des tokens non fongibles (NFT)

Bernard Arnault semble confiant dans l'avenir des tokens non fongibles (NFT), malgré ses déclarations antérieures. Son ancien conseiller a effectivement révélé qu'il possède une collection de NFT, et ses fils ont également embrassé cet univers. Par ailleurs, le groupe LVMH s'est déjà associé à plusieurs marques pour proposer des projets basés sur la blockchain par le passé.

Bernard Arnault confiant dans l'avenir des NFT ?

Bernard Arnault, devenu l'homme le plus riche du monde cette année et prenant ainsi la place d'Elon Musk, posséderait une collection de tokens non fongibles (NFT). Le président du groupe LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, qui avait déclaré en janvier 2022 qu'il n'était « pas intéressé par des paires de baskets virtuelles à 10 € », semble ainsi avoir changé d'avis.

C'est Ian Rogers, l'ancien conseiller de Bernard Arnault devenu Chef Experience Officer chez Ledger en 2020, qui a lâché l'information dans le podcast américain Aarthi and Sriram. Ainsi, l'animateur demande :

« Vous êtes en train de me dire que Bernard Arnault a un portefeuille et qu'il achète peut-être des NFT que nous ne connaissons pas ? »

Ce à quoi Ian Rogers répond :

« Il n'y a pas de doute. Il m'a montré, de son propre chef, sa page OpenSea. Ce qui veut dire qu'il a dû sortir son téléphone, la trouver et me la montrer. Donc, oui. »

Bernard Arnault, qui avait également déclaré il y a quelques années que les NFT étaient une bulle passagère, n'avait cependant pas nié le potentiel intérêt de ces derniers et avait révélé que leur concept était « stimulant ».

L'empire LVMH déjà ancré dans les NFT

On se souvient qu'en 2021, le groupe LVMH s'était associé à la maison de luxe italienne Prada et à Cartier afin d'émettre un label d'authenticité basé sur la blockchain nommé « Aura Blockchain ». Quelques mois plus tard, la marque Louis Vuitton lançait son jeu mobile « Louis : The Game » permettant de gagner des NFT.

Au début de l'année 2022, c'est Fendi (qui appartient également au groupe LVMH) qui faisait un pas dans le Web3 en s'associant avec Ledger pour habiller ses portefeuilles éponymes. Mais ce sont surtout les fils de Bernard Arnault, Frédéric et Alexandre Arnault, qui ont réellement décidé d'embrasser l'univers des tokens non fongibles, comme le prouvent leurs illustrations de profil sur Twitter :

Photos de profil Twitter de Frédéric et Alexandre Arnault

Frédéric Arnault, le PDG de la marque de montres de luxe suisse Tag Hauer, a lancé « Tag Hauer Connected » dans le courant de l'année 2022, une application permettant aux détenteurs de certaines montres Tag Hauer d'afficher leurs propres NFT sur le cadran.

Alexandre Arnault, lui, est le vice-président exécutif de l'entreprise de joaillerie Tiffany & Co. depuis 2022. Au mois d'août de la même année, il a décidé de créer un partenariat entre la marque et la collection phare CryptoPunks via 250 pendentifs uniques et réservés aux détenteurs de ces NFT.

👉 Dans l'actualité des NFT - Renault dévoile un 2e drop de NFT avec des paires de sneakers physiques commémoratives

Source : Blockworks

