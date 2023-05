Renault dévoile un 2e drop de NFT avec des paires de sneakers physiques commémoratives

Suite au succès de sa première collection, Renault lance un nouveau drop de tokens non fongibles (NFT) avec une édition limitée de 960 paires de sneakers physiques associées à 2 NFT : un double numérique et un certificat d'authenticité. Les chaussures ont été créées sur-mesure à partir de modèles de l'emblématique R5 Turbo des années 80, et une paire sera développée en partenariat avec la communauté dans les prochains jours.

