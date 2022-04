La ville de Cannes va vendre 10 sites touristiques sous la forme de tokens non fongibles (NFT)

La ville de Cannes va émettre 11 tokens non fongibles (NFT) représentant son patrimoine

La ville de Cannes vient d'annoncer la numérisation de « onze sites emblématiques du patrimoine cannois » sous la forme de tokens non fongibles (NFT). Ces lieux touristiques seront transformés en représentations 3D avant d'être inscrits sur la blockchain. Voici la liste des endroits et édifices qui seront convertis en NFT :

le Palais des festivals et des congrès de Cannes

le boulevard de la Croisette

le Port Canto

l’île Sainte-Marguerite (avec le Fort Royal)

l’écomusée marin Jason Decaires Taylor

la Malmaison

le Vieux-Port

le marché Forville

le Suquet

la Pointe Croisette

le Campus Georges Méliès

Pour mettre au point les oeuvres numériques, la Mairie de Cannes s'est associée à Pertimm. Cette entreprise française, basée à Cannes, est spécialisée dans l'intelligence artificielle et le e-commerce. Comme l'explique la société sur son site web, le projet développé avec la mairie cannoise s'intitule « I Met My NFT ».

David Lisnard, maire de Cannes, se félicite de cette initiative visant à promouvoir le patrimoine de la Cité des Festivals :

« Cannes prend un nouveau tournant pour valoriser son patrimoine au-delà de toutes les frontières. […] Avec cette technologie innovante, chaque lieu cannois sera numérisé puis vendu aux enchères ».

La collection de tokens non fongibles sera présentée au World Artificial Intelligence Cannes Festival, l'un des premiers salons entièrement destinés à l'intelligence artificielle. Le salon ouvrira ses portes du 14 au 16 avril 2022 au Palais des festivals de Cannes. Notez que l'événement était initialement prévu en février. Le salon accueillera des acteurs renommés du secteur de la technologie, comme Microsoft ou Nvidia.

Les enchères seront ensuite lancées lors du Cannes Lions International Festival of Creativity, un festival annuel consacré aux innovations dans le secteur de la publicité et de la communication. La Mairie mettra en vente 10 des 11 oeuvres numériques de la collection. La onzième pièce sera offerte à un Cannois qui sera tiré au sort.

Cannes se lance dans le metaverse

Dans le communiqué, la Mairie de Cannes affirme que les acquéreurs pourront ensuite « implanter ces NFT dans une plateforme métaverse de leur choix ». Avec cette collection de « biens immatériels uniques », la ville souhaite se positionner comme la première ville d'Europe à se lancer dans le metaverse. En plaçant le terme metaverse dans sa communication, Cannes cherche évidemment à surfer sur ce nouveau mot clé à la mode.

La mairie précise que Pertimm reversera à la Mairie de Cannes des « royalties selon un barème progressif assis sur le produit de la vente aux enchères ». Surtout, 10% des recettes engrangées par les enchères seront reversées au Fonds de dotation Cannes.

Les bénéfices serviront à réaliser des « actions environnementales portées par des associations cannoises ». Sur son site web officiel, le fonds s'engage à accompagner les associations locales qui oeuvrent pour la protection de l'environnement et le développement durable.

En dédiant une partie des bénéfices à l'écologie, la municipalité anticipe les critiques habituelles adressées au secteur des tokens non fongibles et des cryptomonnaies. Pour les plus fervents détracteurs de l'écosystème, les NFTs sont une catastrophe pour l'environnement, comme les cryptomonnaies et la blockchain.

Sources : site officiel de Cannes, I Met my NFT, World Artificial Intelligence Cannes Festival, Fondation Cannes

