Quelques mois seulement après avoir lancé son jeu de fantasy football basé sur des cartes à collectionner, la Ligue de Football Professionnel a récidivé avec Play Ligue 1.

Avec Play Ligue 1, la LFP veut marquer des points auprès de l'écosystème web3

Cette semaine, la Ligue de Football Professionnel, l'entité qui gère les championnats de France de football de 1ère et de 2ème division (Ligue 1 et Ligue 2), a dévoilé son nouveau jeu baptisé « Play Ligue 1 ».

Le concept est assez simple : chaque journée, les joueurs ont la possibilité de noter tous les buts inscrits en Ligue 1 durant le week-end. Pour chaque but noté, les utilisateurs débloquent un artefact qui vient s'ajouter dans leur album et qui correspond à la vidéo de l'action en question.

Pour les joueurs qui auraient manqué de noter un but durant le week-end, il est possible de se procurer les artefacts manquants grâce à une marketplace ou en initiant des demandes entre joueurs.

Chaque lundi, un comité d'experts de Play Ligue 1 se réunit pour attribuer une rareté à chacun des buts en fonction de leur esthétique et de leur contexte. Si un but est jugé beau, il sera édité en peu d'exemplaires contrairement à une action jugée « basique ».

Tout au long de la saison, les joueurs pourront remplir leur album. S'il venait à être rempli entièrement, les utilisateurs concernés pourront participer à un tirage au sort pour tenter de gagner des récompenses : maillots, places de matchs, ballons officiels, etc.

Afin de l'accompagner dans ce projet et développer cette plateforme, la LFP a fait appel à Tailor en tant que partenaire technique. Comme nous l'a confirmé l'un des collaborateurs de l'entreprise, « le Web3 est optionnel pour les utilisateurs » de Play Ligue 1. Ainsi, « chaque collectible détenu peut être minté à la discrétion de l'utilisateur ou pas ».

La LFP n'en est pas à son coup d'essai en matière de NFT

Pour rappel, l'Autorité Nationale des Jeux n'autorise pas l'utilisation de cartes « blockchain » dans les jeux. Par conséquent, une solution a été trouvée par la LFP et son partenaire afin que les joueurs puissent collectionner leurs cartes et les transformer en tokens non fongibles (NFT) tout en respectant la loi en vigueur.

Dans ses conditions d'utilisation, la LFP rappelle qu'avant le minting, les droits de propriété intellectuel de chaque artefact lui appartiennent. C'est seulement à compter de la fin du minting, si celui-ci est initié, que les artefacts pourront être considérés comme des tokens non fongibles. Ce n'est qu'à la première vente du NFT que l'acheteur deviendra officiellement son propriétaire.

💡 C'est quoi un NFT ?

Ce n'est pas la première fois que la LFP et la Ligue 1 plus particulièrement tente une incursion dans l'écosystème web3. En effet, en mars dernier, la Ligue annonçait le lancement d'un jeu de fantasy avec des cartes à échanger baptisée « Coach Ligue 1 ».

Son principe est le suivant : collectionner un maximum de cartes numériques représentant des joueurs de Ligue 1 et à partir de son deck, composer la meilleure équipe possible. Dans le cas où le joueur a aligné des joueurs performants durant le week-end, il gagne un nombre de points appelés Ligue 1 Coin lui permettant de décrocher chaque semaine et à la fin de la saison, des récompenses.

Là aussi, un magasin permet d'acheter des cartes rares ou d'échanger des cartes avec d'autres joueurs. Le fonctionnement de Coach Ligue 1 et de Play Ligue 1 fait inévitablement penser à Sorare.

Source : LFP

