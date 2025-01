David Sacks, responsable des cryptomonnaies à la Maison Blanche, clarifie le statut des NFTs

Nommé par Donald Trump au poste de responsable de l'intelligence artificielle (IA) et des cryptomonnaies il y a de cela quelques semaines, David Sacks a été invité à clarifier le statut des tokens non fongibles (NFT) sur le sol américain. Ces derniers mois, plusieurs acteurs de l'industrie avaient demandé à la Securities and Exchange Commission (SEC) de se prononcer à ce sujet.