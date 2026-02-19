Un tsunami jamais vu sur les altcoins : 12 mois de baisse et 210 milliards de dollars de ventes

Alors que les altcoins n'ont de cesse de baisser, ceux-ci atteignent désormais des volumes vendeurs de 210 milliards de dollars sur les exchanges décentralisés. Que signifient ces chiffres, particulièrement révélateurs de la débâcle actuelle ?

Les altcoins continuent de s'effondrer et creusent leurs plus bas

Cela n'a échappé à personne, le bull run que nous avons traversé en 2025 s'est fait presque uniquement au profit de Bitcoin (BTC), avec des altcoins qui n'ont tout simplement pas performé, à quelques exceptions près.

Sur CryptoQuant, un tableau du fondateur Ki Young Ju montre une statistique particulièrement révélatrice de l'échec des altcoins, à savoir le volume annuel cumulé d'achat et de vente, BTC et ETH exclus, sur les exchanges centralisés.

Le constat est sans appel, puisque cet indicateur montre que sur les 12 derniers mois, le marché se retrouve ainsi avec 210,56 milliards de dollars de volumes vendeurs. Plus encore, cet indicateur est maintenant négatif depuis le 3 février 2025 et creuse jour après jour des plus bas qui n'ont jamais été vus :

Volumes annuels à la vente et à l'achat sur les CEX

👉 Pour aller plus loin — Comment affronter le bear market sereinement ?

Alors que le BTC a battu de nombreux records durant le bull run, cela remet nécessairement en cause le concept d'alt season, montrant qu'il est souvent difficile de battre le marché et que les quelques exceptions parvenant à surperformer ne parviennent pas à relever une tendance globale.

Si l'on exclut le BTC et les stablecoins, la capitalisation crypto s'élève à 729,62 milliards de dollars, soit à peine 30 % de la capitalisation totale de l'écosystème.

Autres grands absents du bull run : les tokens non fongibles (NFT). Avec tout juste 1,5 milliard de dollars de capitalisation totale, ces derniers sont retombés sous leurs niveaux de l'été 2021.

Tandis que chaque cycle est différent, il sera intéressant de voir lors des prochaines grandes phases de hausse si le BTC continue de faire la course seule en tête, ou si, d'une manière ou d'une autre, les altcoins parviennent à véritablement inverser la tendance.

20 € de BTC offerts avec le code FINST20 après 1 000 € tradés en février*

Source : CryptoQuant

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.