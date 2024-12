Pudgy Penguins annonce le lancement de sa propre cryptomonnaie basée sur Solana

D'ici la fin de l'année, l'entreprise derrière la collection de tokens non fongibles (NFT) va lancer sa propre cryptomonnaie. Ce nouveau token viendra récompenser ses plus anciens détenteurs de NFT, et constitue pour la société un moyen d'attirer de nouveaux investisseurs.

Un token pour l'une des plus célèbres collections de tokens non fongibles

Pudgy Penguins, l'entité derrière la célèbre collection de tokens non fongibles (NFT), a annoncé ce vendredi qu'elle lancerait d'ici la fin de l'année sa propre cryptomonnaie baptisée PENGU. Sur X, la société n'a pas manqué d'apporter quelques explications autour de son nouveau projet.

Introducing $PENGU, the official coin of Pudgy Penguins. Launching in 2024. Learn more below. pic.twitter.com/J715bODcM6 — Pudgy Penguins (@pudgypenguins) December 6, 2024

« Avec PENGU, les millions de fans de Pudgy Penguin et les centaines de millions de personnes extérieures au monde de la crypto qui voient et partagent le Pudgy Penguin chaque jour auront enfin la possibilité de se retrouver dans nos personnages, » explique l'équipe derrière la collection de NFTs.

PENGU devrait être lancé sur la blockchain Solana avec une supply totale de plus de 88 milliards de tokens. Selon Pudgy Penguins, 25,9 % de l'offre totale sera allouée aux membres actuels de la communauté Pudgy Penguins, appelée « The Huddle ».

24,12 % de la supply sera distribuée aux nouveaux membres de The Huddle, mais aussi à une partie des membres de l'écosystème Solana et Ethereum. Aussi, 0,35 % de l'offre du PENGU sera réservée aux détenteurs de tokens FTT associés à l'ancien exchange FTX.

17,8 % des tokens PENGU seront réserves aux membres actuels et futurs de l'équipe de développement de Pudgy Penguins, et 11,48 % seront conservés par l'entreprise elle-même. Dans ces 2 derniers cas, un cliff d'une durée d'un an ainsi qu'un vesting d'une durée de 3 ans seront mis en place.

Malgré un marché des NFT en difficulté, Pudgy Penguins s'en sort bien

Lancé il y a maintenant 3 ans, Pudgy Penguins a rapidement connu un certain succès. On aurait pu penser que la société pâtirait de la baisse d'intérêt autour du marché des NFT. Toutefois, le projet est l'un des rares à avoir tenu le coup, s'appuyant sur des personnages attachants sous forme de pingouins, en renforçant sa présence sur les réseaux sociaux et en diversifiant ses activités.

Ainsi, en allant tâter le terrain de la vente de produits dérivés issus des NFT qu'elle propose avec la gamme de jouets Pudgy Toys, la société a engrangé plus de 10 millions de dollars.

De la même manière, les vidéos mettant en scène les personnages imaginés par l'entreprise ont généré 32 milliards de vues sur Giphy et ses comptes X, YouTube, Instagram et TikTok sont suivis par plusieurs millions d'abonnés cumulés.

Cette année, la société a également acquis la société de développement blockchain Frame afin de développer Abstract, son laver 2 basé sur Ethereum. Elle a également levé 11 millions de dollars à cette occasion. Pour l'heure, ce réseau n'a pas encore vu le jour et est toujours en cours de développement.

À l’heure actuelle, les 8 888 NFT Pudgy Penguins sont capitalisés à hauteur de 169 761 ETH, à savoir environ 650 millions de dollars au cours actuel de l'Ether, pour un prix unitaire de 19,1 ETH, soit un peu plus de 73 000 dollars.

Source : CoinGecko

