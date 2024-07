Pudgy Penguins acquiert Frame et annonce lancer son propre layer 2 sur Ethereum

Igloo, la société derrière la collection de tokens non fongibles (NFT) Pudgy Penguins, a annoncé l’acquisition de la société de développement blockchain Frame et a dévoilé Abstract, un futur layer 2 sur la blockchain Ethereum.

L'objectif principal de ce rachat est d’accélérer le développement d'Abstract, conçu pour répondre à une future adoption massive des cryptos par le grand public. Abstract vise à offrir une expérience utilisateur simple, une bonne évolutivité et des frais de transaction faibles.

Les cofondateurs de Frame, Cygaar et Beans, reconnus pour leur contribution dans le secteur de la blockchain, participeront notamment au développement d'Abstract. Suite à l'acquisition de Frame, la plateforme va par ailleurs fermer ses portes.

Cette acquisition stratégique couple l'expérience d'Igloo dans la création de communautés et de cultures sur Internet avec l'expertise technique de Frame en matière de développement blockchain. Pour Cygaar, c'est un tournant pour le futur du secteur :

D'après son PDG Luca Netz, Igloo a été créée pour permettre aux novices de découvrir la crypto en repoussant les limites des expériences on-chain.

Au sein d'Igloo, Pudgy Penguins se place comme la marque phare de la société, initiant les utilisateurs au Web3 et à la culture NFT. La collection NFT Pudgy Penguins conserve d'ailleurs sa domination sur le marché NFT en se classant dans le top 5 des premières collections.

Dans un communiqué, Luca Netz explique sa vision et le futur d'Igloo :

« Notre objectif est de combiner notre réussite dans la création de communautés et de cultures uniques sur le web avec l'expertise de l'équipe Frame. Nous serons ravis de contribuer au succès d'Abstract et à sa mission de bâtir la plus grande communauté onchain au monde, en propulsant la révolution crypto directement auprès du grand public. Dans les prochains mois, Igloo prévoit de contribuer au développement d'une expérience utilisateur et d'une expérience développeur plus que complète. »