Le Royaume-Uni veut devenir le leader mondial des cryptomonnaies grâce aux stablecoins et aux NFTs

Le Royaume-Uni s'engage à s'ouvrir au secteur des cryptomonnaies. Dans un communiqué de presse publié ce lundi 4 avril 2022, le gouvernement britannique a annoncé son intention de faire du Royaume-Uni « une plaque tournante mondiale pour la technologie et l'investissement dans les cryptomonnaies ».

Dans cette optique, le gouvernement va mettre en place une série de mesures pour attirer les entreprises du secteur sur le marché britannique. Le Royaume-Uni prévoit notamment de « rendre le système de taxation britannique plus compétitif ».

Concrètement, des changements seront décrétés afin de réduire les taxes imposées aux entreprises et utilisateurs. D'après John Glen, Secrétaire économique du Trésor britannique, le système fiscal britannique n'aura pas besoin de grandes modifications pour le rendre plus adéquat au secteur des crypto-actifs.

Cet assouplissement vise également à faciliter la tâche des gestionnaires de fonds britanniques qui souhaiteraient se lancer dans les cryptomonnaies. De plus, la révision du système fiscal permettra d'incorporer les services de la finance décentralisée (DeFi), comme les prêts, dans la taxation britannique.

Justifiant l'initiative par les emplois qui seront créés par les entreprises du secteur, Rishi Sunak, Chancelier de l'Échiquier et Second lord du Trésor, explique :

«Mon ambition est de faire du Royaume-Uni un centre mondial des technologies liées aux cryptoactifs. Les mesures que nous avons décrites aujourd'hui contribueront à faire en sorte que les entreprises puissent investir, innover et se développer dans ce pays ».

Parmi les mesures phares promises par le gouvernement, on trouve la réglementation des stablecoins. Ces devises numériques « doivent être introduites dans la réglementation, ouvrant la voie à une utilisation au Royaume-Uni en tant que forme de paiement reconnue », précise le communiqué.

De facto, il sera possible de payer des biens et des services grâce à des stablecoins. Les autorités ne précisent pas quelles seront les crypto-devises qui seront concernées. Sur son compte Twitter, Rishi Sunak souligne :

« En reconnaissant le potentiel de cette technologie et en la réglementant, nous pouvons garantir la stabilité financière et offrir un choix de paiement plus large aux consommateurs ».

Le gouvernement britannique précise également se pencher sur le cas des organisations autonomes décentralisées (DAO). Le Trésor britannique a demandé à la Law Commission, un organisme indépendant qui veille au respect des lois, d'examiner le statut juridique des organisations décentralisées. John Glen précise :

« Nous n'allons pas revoir nos normes à la baisse, mais nous allons maintenir notre approche neutre en matière de technologie. Avoir une réglementation robuste et efficace n'entravera pas l'innovation, elle la stimulera ».

Un NFT officiel sera émis d'ici l'été 2022

Le Royaume-Uni ne compte pas s'arrêter là. Pour prouver son engagement envers le secteur des cryptomonnaies, le gouvernement s'est engagé à émettre un token non fongible (NFT) d'ici l'été 2022. La Royal Mint, l'organisme chargé de frapper la monnaie nationale, a été chargée de superviser la création de cet actif numérique.

Enfin, le gouvernement ambitionne également de s'appuyer sur la blockchain pour optimiser le fonctionnement des marchés financiers britanniques. D'après le pays, la chaîne de blocs peut permettre de « synchroniser et de partager des données de manière décentralisée afin d'atteindre potentiellement une plus grande efficacité, transparence et résilience ».

Le gouvernement travaille actuellement sur une infrastructure qui permettra de tester les possibilités de la blockchain. En parallèle, un ambitieux programme de recherche sera mis en place pour évaluer l'intérêt de la chaîne de blocs dans le cadre de la gestion de la dette souveraine.

Pour mettre au point ces différentes mesures, le Royaume-Uni s'est engagé à consulter les experts de l'industrie. Ces experts du secteur composeront un groupe d'aide et de conseil intitulé « Crypto Asset Engagement Group ». La Financial Conduct Authority (FCA), le gendarme du secteur financier britannique, s'entretiendra avec les entreprises de l'industrie en mai prochain.

La volte-face du Royaume-Uni

Jusqu'ici, le Royaume-Uni s'est montré frileux au sujet des cryptomonnaies. Les différentes régulations mises en place par les législateurs ont toujours freiné le développement des entreprises sur le marché britannique.

Ces derniers mois, les plateformes d'échange, comme Crypto.com (CRO), Coinbase ou eToro ont d'ailleurs été contraintes de supprimer plusieurs publicités sur demande des agences de régulation. En parallèle, le service des taxes britanniques, la HMRC, a imposé une taxe à tous les exchanges présents sur le territoire.

Plus récemment, la FCA a même exigé la fermeture de tous les distributeurs de Bitcoin (BTC) du Royaume-Uni. Dans ce contexte, l'annonce du gouvernement britannique apparaît comme une véritable surprise.

gouvernement britannique, Twitter

