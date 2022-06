La plateforme de trading dYdX va développer sa blockchain sur Cosmos (ATOM)

La plateforme de trading décentralisée dYdX a présenté sa V4 et celle-ci se construira sur l’écosystème Cosmos. L’équipe espère que cette version sera disponible pour la fin de cette année, mais un projet aussi ambitieux pourrait cependant connaître quelques délais supplémentaires.

En effet, avec ce changement, dYdX se servira du Cosmos SDK et du consensus Tendermint pour devenir une blockchain à part entière. Le Cosmos SDK est une sorte de « kit de construction » à destination des développeurs. Tendermint, de son côté, est un consensus Proof-of-Stake (PoS), capable de fonctionner normalement, même si un tiers des validateurs ne jouaient pas leur rôle.

Avec cette refonte totale de son moteur, dYdX ambitionne de devenir l’une des plateformes de trading les plus utilisées au monde. Bien que cela implique de nombreux défis à relever, l’équipe du projet assume cette vision :

De plus, le passage ou l’annulation d’ordres sur le protocole, n’impliquera pas de frais de transaction. Seul le trading en tant que tel coûtera une petite proportion de frais, à l’instar de toutes les plateformes. Pour cela, c’est le token DYDX qui sera utilisé pour être redistribué aux validateurs, qui utiliseront celui-ci pour sécuriser les nœuds du réseau.

dYdX fonctionne actuellement sur la blockchain Ethereum (ETH), grâce à une solution layer 2 de StarkWare. C’est ce qui permet pour le moment au protocole de ne pas appliquer de frais de transaction, mais cette solution comporte des limites de capacités.

Pour le moment, la plateforme traite environ 10 transactions par seconde et 1 000 commandes et annulations dans le même intervalle de temps. Mais dYdX ne souhaite pas se limiter à ses valeurs et entend bien fournir un outil de qualité institutionnelle.

De plus, elle souhaite fournir une solution totalement open source à sa communauté et cette notion n’est pas pleinement possible avec la technologie de StarkWare. Comme le souligne cet utilisateur de Twitter, cela implique donc nécessairement une dépendance vis-à-vis d’un tiers de confiance :

There might in fact be a 3rd factor behind the dYdX decision, which wasn't in the blog post:

Starknet is not entirely open-source, so it requires dealing w/ intellectual property agreements

That means you can't just fork the network & leave: you're dependent on a vendor pic.twitter.com/qO1q1lg1I7

— Thyborg (@Thyborg_) June 23, 2022