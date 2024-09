Mise à jour de Cardano : la blockchain déploie officiellement son hard fork

Ce dimanche était une journée historique pour Cardano. La blockchain a officiellement lancé sa mise à jour baptisée « Chang », largement attendue par l'écosystème crypto, qui se présente sous la forme d'un hard fork.

💡 Pour mieux comprendre – Cardano (ADA), la blockchain construite selon une approche scientifique

Sur X, la Cardano Community, qui s'occupe du développement et de la maintenance de la blockchain du même nom, a solennellement annoncé le déploiement du hard fork, censé « poser les bases [d'une blockchain] autonome et véritablement décentralisée ».

𝗖𝗮𝗿𝗱𝗮𝗻𝗼'𝘀 𝗘𝗿𝗮 𝗼𝗳 𝗢𝗻-𝗖𝗵𝗮𝗶𝗻 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗶𝘀 𝗛𝗲𝗿𝗲!

In mere moments, the Chang Hard Fork will lay the groundwork for a self-sustaining, truly decentralized Cardano.

It's a milestone years in the making, and it's finally happening. We're saying…

— Cardano Community (@Cardano) September 1, 2024