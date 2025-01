L'ADA peut-il être le prochain à exploser ? Analyse technique de Cardano du 15 janvier 2025

L’investiture du nouveau président américain sera-t-elle capable de catalyser l’action des prix et de relancer la tendance du Cardano ? Une question légitime que se posent les observateurs du marché, alors même que l’ADA semble se préparer à s’installer dans un range pour plusieurs semaines.

Le narratif américain en faveur de la crypto de Cardano ?

Nous sommes le mercredi 15 janvier 2025, et le cours du Cardano (ADA) se situe autour de 1,05 dollar.

Notre dernière analyse technique du ADA remonte au vendredi 29 novembre 2024, lorsque le prix de cette cryptomonnaie évoluait autour de 1,07 dollar. Depuis, le token Cardano a atteint un nouveau sommet pour 2024 à 1,32 dollar avant de corriger d’environ 30 %.

Nombreux sont ceux qui s’attendent à de belles performances de cette cryptomonnaie en 2025, arguant de la proximité entre son fondateur, Charles Hoskinson, et l’administration Trump. Si tel devait être le cas, l’attente ne devrait plus être longue, puisque l’investiture du nouveau président se déroulera dans 5 jours.

Du côté des marchés dérivés, Cardano reste un actif prisé, occupant respectivement la 7ᵉ et la 8ᵉ position en termes de volume sur les dernières 24 heures et du montant des intérêts ouverts. Ce qui marque particulièrement, c’est le retour des frais de financement à un équilibre plus sain pour le marché.

Toujours classé en 9ᵉ position parmi les cryptomonnaies, avec une capitalisation boursière de 35,79 milliards de dollars, l’ADA fait preuve de résilience, réussissant à maintenir sa place dans le haut du classement depuis plusieurs années. Alors, où en sommes-nous techniquement sur cet actif crypto ?

Paires avec ADA 24 heures 7 jours 1 mois ADA/ USDT +3,70 % +1,40 % -5,40 % ADA/ Bitcoin +3,20 % -0,30 % +1,40 % ADA/ Ethereum +3,60 % +6,30 % +15,70 %

Consolidation avant une continuation haussière ?

La tendance hebdomadaire initiée lors de l'élection présidentielle américaine reste intacte, avec un Cardano clairement orienté à la hausse sur cette unité de temps. Cependant, une consolidation s’est amorcée en décembre, renvoyant l’actif tester le retracement de 50 % de toute l’ascension depuis les points bas du bear market.

Ainsi, le creux formé à la mi-décembre constitue un support crucial à préserver. Si ce niveau venait à céder, la tendance hebdomadaire pourrait s’inverser, laissant place à une polarité baissière susceptible de pousser le token vers la zone de support verte. Un tel scénario deviendrait envisageable dans un contexte où le marché crypto marquerait une pause, notamment en cas de correction du Bitcoin.

Ce n’est toutefois pas le scénario que nous privilégions pour l’instant. En unité de temps journalière, l’action des prix affiche une dynamique prometteuse. Les creux équivalents des 9 et 13 janvier ont donné lieu à un creux plus haut que le précédent, confirmant un changement dans la structure de marché journalière. Les probabilités penchent donc en faveur d’une continuation vers la zone dessinée en bleu. Une hypothèse qui pourrait être renforcée si l’actif parvient à maintenir les prix au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours.

Cette résilience pourrait permettre à Cardano d’accélérer, franchissant d’abord la trendline baissière des sommets, puis le sommet du 7 janvier. Si le mouvement se développe et que l’actif parvient à s’installer au-dessus des 1,33 dollar, l’objectif suivant se situerait autour de 1,66 dollar, avant d’envisager un retour vers les 2,30 dollars.

Cependant, ce scénario ne semble pas imminent. Les indicateurs techniques, notamment les bandes de Bollinger, suggèrent une consolidation. En unités de temps journalière, 4 heures et 1 heure, les bandes restent serrées, tandis qu’en unité de temps 3 jours, elles sont en cours de fermeture. En hebdomadaire, elles restent ouvertes, indiquant une tendance toujours en place.

Concrètement, la sortie du range actuel, délimité par le point bas de mi-décembre à 0,78 dollar et le sommet du 2 décembre, sera décisive pour déclencher le prochain mouvement. D’ici là, une poursuite de consolidation au sein de ce range est probable. À plus court terme, l’actif semble toutefois s’orienter vers la borne haute du range.

Graphique du cours du ADA en journalier

En résumé, l'ADA consolide au sein d’un range défini par les extrêmes de la bougie de décembre 2024. Le franchissement de ces niveaux sera déterminant pour confirmer la poursuite de la tendance hebdomadaire ou, au contraire, amorcer un repli vers la borne basse du range.

Alors, pensez-vous que l'ADA puisse poursuivre sa tendance au point de dépasser son ATH 2021 ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital