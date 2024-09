Telegram posséderait plusieurs centaines de millions de dollars en cryptomonnaies

Connu pour être à l'origine de la blockchain The Open Network (TON), Telegram a généré une part importante de ses revenus grâce à ses activités en lien avec le secteur de la crypto. En tout, le réseau social détiendrait près de 400 millions de dollars de cryptomonnaies.

La messagerie Telegram ne détenait pas moins de 400 millions de dollars en cryptomonnaies fin 2023

Selon un rapport financier de Telegram, l'entreprise derrière le service de messagerie du même nom a décidé d'adopter une stratégie visant à diversifier ses sources de revenus. De ce fait, à la fin de l'année 2023, Telegram était en possession de près de 400 millions de dollars en cryptomonnaies.

Cela fait maintenant plusieurs années que Telegram s'est immiscée dans le secteur des cryptomonnaies et de la blockchain, avec plus ou moins de réussite. Effectivement, en 2017, l'équipe derrière l'application de messagerie dévoile The Open Network (TON), sa propre blockchain.

👉 Pour en savoir plus – The Open Network (TON), la blockchain taillée pour l'application Telegram

Depuis, Telegram a pris de la distance avec TON, bien que le réseau soit encore largement associé au service de messagerie et à son cofondateur et PDG Pavel Durov. Toutefois, avec sa nouvelle stratégie, le groupe cherche à renforcer sa présence au sein de l'écosystème crypto.

En 2023, 40 % des revenus de la société, soit environ 148 millions de dollars, ont été engrangés grâce à ses activités en lien avec les cryptomonnaies. C'est principalement au travers d'un portefeuille intégré à sa messagerie, un outil permettant à ses utilisateurs « de stocker, d'envoyer, de recevoir et d'échanger des actifs cryptographiques », que Telegram a pu générer une telle somme.

La firme s'est également appuyée sur la vente de « collectibles », à savoir des objets numériques de collection comme des numéros de téléphone virtuels ou des noms d'utilisateurs, pour faire grossir la recette totale.

À noter que Telegram aurait vendu un grand nombre de Toncoin, la cryptomonnaie de la blockchain TON, juste avant la chute des cryptomonnaies s'étant déroulée début août.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

De plus en plus d'entreprises misent sur les cryptomonnaies

Malgré ses efforts, Telegram a de nouveau connu une perte d'exploitation. Cependant, celle-ci est moins conséquente qu'en 2022, passant de 201 à 108 millions de dollars en 2023. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est quant à lui en hausse d'environ 50 % par rapport à 2022, se situant aux alentours de 342,5 millions de dollars pour l'année 2023.

Toutefois, pour espérer grandir, la société peut compter sur son milliard d'utilisateurs, et sur l'engouement existant autour du jeu « tap to earn » Hamster Kombat qui fonctionne grâce à la blockchain TON et qui n'est disponible que depuis Telegram.

📚 Dans l'actualité – Hamster Kombat : on connaît officiellement la date du « plus grand airdrop de tous les temps »

Enfin, la création d'une réserve de cryptomonnaies est un phénomène qui tend de plus en plus à se démocratiser. MicroStrategy, l'éditeur de logiciels d'informatique, est l'un des pionniers en la matière, s'étant constitué une réserve de plus de 226 500 Bitcoins (BTC).

À l'heure actuelle, l'entreprise cofondée par Michael Saylor aurait réalisé un bénéfice de plus de 5 milliards de dollars. Un résultat qu'espère atteindre le géant japonais Metaplanet, qui s'est lancé dans la création d'une réserve similaire de BTC.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Financial Times

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.