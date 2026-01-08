Cosmos (ATOM) dévoile ses plans pour revenir sur le devant de la scène en 2026

Alors que l'écosystème Cosmos (ATOM) n'est pas parvenu à se démarquer lors du bull run, Cosmos Labs a publié sa roadmap pour 2026. Quels sont les principaux chantiers ?

Cosmos Labs présente sa nouvelle roadmap

Cosmos (ATOM), à travers son Cosmos SDK et son Inter Blockchain Communication Protocol (IBC), fait partie des écosystèmes tentant d'apporter une approche différente d'Ethereum (ETH), mais qui n'a pour l'heure pas réussi à convaincre à grande échelle. Nous revenions d'ailleurs sur le sujet dernièrement : malgré l'intérêt technique de la solution de Cosmos, son token ATOM est dernièrement sorti du top 100 des cryptomonnaies.

👨‍🏫 Tout savoir sur l'écosystème Cosmos (ATOM)

Malgré tout, les équipes de Cosmos Labs ont publié une nouvelle roadmap pour 2026, espérant ainsi revenir sur le devant de la scène.

Pour ce faire, les mises à jour futures prévoient, entre autres, la prise en charge des layer 2 compatibles à l’Ethereum Virtual Machine (EVM) et de Solana (SOL), ainsi que le développement d’un SDK capable de fournir un débit stable de 5 000 transactions par secondes en environnement live, avec un temps de bloc de 500 millisecondes.

Concernant cette prise en charge Solana et des layer 2 EVM, doit se faire par une connectivité à l’IBC depuis des clients légers, offrant ainsi aux blockchains du Cosmos Hub une interopérabilité native plus étendue.

Maghnus Mareneck, le co-PDG de Cosmos Labs, a commenté cette nouvelle roadmap en mettant notamment en avant qu’un débit de 5 000 transactions par seconde serait équivalent à celui de Mastercard, mais aussi 10 fois supérieur à celui de Swift.

En outre, il estime que son écosystème a une carte à jouer dans l’interopérabilité nécessaire aux futurs systèmes bancaires sur la blockchain :

Auparavant, on observait de petits projets pilotes sur Hyperledger, ou des institutions tokenisant une partie de leurs actifs sur quelques blockchains. La situation évolue. Les banques déploient des blockchains à l'échelle industrielle, et Cosmos peut faciliter l'interaction entre elles. Une banque sur une chaîne est un pilote. Dix banques interconnectées, c'est un nouveau marché. Un nouveau réseau de paiement. Une nouvelle infrastructure financière.

Tandis que le Cosmos Hub revendique plus de 120 blockchains connectées, l’ATOM est parvenu à reprendre quelques places depuis notre article de la mi-décembre. Actuellement à la 92e position du classement de CoinGecko, l’ATOM s’échange au prix de 2,43 dollars l’unité, en baisse de 0,8 % sur les dernières 24 heures.

👉 Dans l'actualité également — DeFi, IA, stablecoins.. Ces secteurs des cryptomonnaies qui ont connu des chutes colossales en 2025

Désormais, de plus en plus de banques et d’institutions bancaires de premier plan dévoilent leur projet blockchain. Au cours de l’année 2026, nous verrons quels écosystèmes seront privilégiés par rapport aux autres et si Cosmos parviendra à tirer son épingle du jeu.

Acheter facilement la crypto ATOM avec Bybit

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.