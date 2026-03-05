+13 % en 7 jours : la folle semaine d’Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid continue de s’imposer comme une plateforme majeure du moment. Son token HYPE a connu une hausse de plus de 13 % sur la semaine.

Le cours du HYPE de Hyperliquid continue sa hausse

La plateforme d’échange décentralisée Hyperliquid ne cesse d’attirer de nouveaux utilisateurs. Et il semblerait que le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient ait continué de propulser le DEX, face à des plateformes d’échange centralisées qui montrent leurs limitations.

En témoigne le cours du HYPE, qui bondit de 13 % sur la semaine. Entre le déclenchement des hostilités au Moyen-Orient, le 28 février, et le 2 mars, la cryptomonnaie a bondi de 29 %. Sur l’année, elle prend plus de 86 %.

Le cours du HYPE de Hyperliquid a bondi depuis le déclenchement de la guerre en Iran

Hyperliquid bénéficie du contexte géopolitique tendu, grâce à sa flexibilité. La plateforme permet en effet le trading on-chain 24h/24 et 7j/7, sur des actifs comme les métaux précieux et le pétrole. En témoignent les performances des contrats liés à l’argent et l’or le week-end dernier, qui ont porté le volume d’échange d’Hyperliquid jusqu’à près de 1 milliard de dollars.

À ce stade, le token HYPE est situé à la 16e place des cryptomonnaies les plus capitalisées du moment, à 7,5 milliards de dollars. Une belle performance pour un actif lancé en 2024, qui montre l’appétit pour de nouvelles formes de trading moins contraintes.

Source : CoinGecko

