+13 % en 7 jours : la folle semaine d’Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid continue de s’imposer comme une plateforme majeure du moment. Son token HYPE a connu une hausse de plus de 13 % sur la semaine.

le 5 mars 2026 à 15:00.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

+13 % en 7 jours : la folle semaine d’Hyperliquid (HYPE)
Test logo

Hyperliquid

31.81$

Notre fiche

Hyperliquid

Acheter Hyperliquid (HYPE)

Partenaire Kraken

Le cours du HYPE de Hyperliquid continue sa hausse

La plateforme d’échange décentralisée Hyperliquid ne cesse d’attirer de nouveaux utilisateurs. Et il semblerait que le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient ait continué de propulser le DEX, face à des plateformes d’échange centralisées qui montrent leurs limitations.

En témoigne le cours du HYPE, qui bondit de 13 % sur la semaine. Entre le déclenchement des hostilités au Moyen-Orient, le 28 février, et le 2 mars, la cryptomonnaie a bondi de 29 %. Sur l’année, elle prend plus de 86 %.

cours Hype Hyperliquid

Le cours du HYPE de Hyperliquid a bondi depuis le déclenchement de la guerre en Iran

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Hyperliquid bénéficie du contexte géopolitique tendu, grâce à sa flexibilité. La plateforme permet en effet le trading on-chain 24h/24 et 7j/7, sur des actifs comme les métaux précieux et le pétrole. En témoignent les performances des contrats liés à l’argent et l’or le week-end dernier, qui ont porté le volume d’échange d’Hyperliquid jusqu’à près de 1 milliard de dollars.

🌐 Dans l’actualité – Régulation des contrats perpétuels crypto aux États-Unis – Bullish ou bearish pour Hyperliquid ?

À ce stade, le token HYPE est situé à la 16e place des cryptomonnaies les plus capitalisées du moment, à 7,5 milliards de dollars. Une belle performance pour un actif lancé en 2024, qui montre l’appétit pour de nouvelles formes de trading moins contraintes.

Source : CoinGecko

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3953 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Iran

Voir plus
Tout voir
Test logo

HYPE

Hyperliquid

-2.53%

31.81$

Notre fiche explicative sur

Hyperliquid

Acheter Hyperliquid (HYPE)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Solana : en une semaine, la blockchain décroche une banque, un visa et un record de RWA

Solana : en une semaine, la blockchain décroche une banque, un visa et un record de RWA

 Les mineurs de Bitcoin se préparent à vendre massivement leurs BTC - Pivot vers l'IA en cours ?

Les mineurs de Bitcoin se préparent à vendre massivement leurs BTC - Pivot vers l'IA en cours ?

 Le bear market s'installe et tous ces projets cryptos ferment leurs portes

Le bear market s'installe et tous ces projets cryptos ferment leurs portes

 L'or et l'argent en baisse, le Bitcoin résiste mieux que les valeurs refuges traditionnelles

L'or et l'argent en baisse, le Bitcoin résiste mieux que les valeurs refuges traditionnelles