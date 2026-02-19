Hyperliquid va faire du lobbying sur la DeFi à Washington grâce à cette nouvelle organisation

Afin de défendre la finance décentralisée (DeFi) auprès des régulateurs américains, Hyperliquid a lancé une organisation de lobbying. Lumière sur cette nouvelle structure baptisée Hyperliquid Policy Center.

Hyperliquid veut défendre la régulation de la DeFi à Washington

Mercredi, Hyperliquid (HYPE) a présenté l'Hyperliquid Policy Center, une nouvelle entité se décrivant comme « une organisation indépendante de recherche et de plaidoyer dédiée à la promotion d'une voie claire et réglementée pour que la finance décentralisée puisse prospérer aux États-Unis ».

Dans son communiqué, l'organisation indique qu'elle présentera Hyperliquid aux décideurs politiques, afin de combler « le fossé entre le droit et l'infrastructure de marché de nouvelle génération ».

Pour soutenir ces opérations, l'Hyperliquid Foundation a contribué à hauteur de 1 million de tokens HYPE, soit un montant d'un peu plus de 29 millions de dollars au prix actuel du HYPE.

En outre, l'avocat Jake Chervinsky a pris la tête de l'Hyperliquid Policy Center. Ce dernier est largement familier de l'écosystème blockchain, notamment au travers de ses passages à la Blockchain Association et chez le fonds d'investissement crypto Variant.

Dans un contexte où l'heure est à la création d'un cadre réglementaire aux États-Unis, l'initiative d'Hyperliquid n'est pas surprenante. Là où les plateformes centralisées doivent se conformer aux régulations actuelles sur les produits dérivés, le caractère décentralisé d'Hyperliquid, qui lui offre un certain proxy face aux lois, risque vite d'arriver à bout de souffle, à mesure que ledit cadre réglementaire se précisera.

En janvier dernier, nous revenions d'ailleurs sur l'opération de lobbying de la mystérieuse organisation Investors for Transparency, qui avait notamment diffusé des publicités aux heures de grande écoute sur Fox News, afin d'encourager les citoyens américains à demander à leur sénateur de « s'opposer aux dispositions relatives » sur la finance décentralisée (DeFi) dans le Clarity Act.

Plus tôt en décembre, c'est Citadel, l'un des plus grands teneurs de marché des États-Unis, qui écrivait à la secrétaire de la Securities and Exchange Commission (SEC), Vanessa Countryman, pour l'alerter sur le flou qui existait entre les protocoles DeFi et les actions tokenisées, afin de mettre tous les acteurs sur un pied d'égalité en régulant tout le monde à la même enseigne.

Si l'administration Trump se montre largement plus ouverte aux technologies blockchains que ne l'a été celle de Joe Biden, nous voyons tout de même là que la bataille est loin d'être terminée, et que les géants de chaque secteur continuent de s'affronter en coulisses à travers des opérations de lobbying, les pro-DeFi prônant d'un côté pour une régulation la plus souple possible, et la finance traditionnelle de l'autre cherchant à sécuriser ses territoires historiques.

