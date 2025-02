L’HyperEVM d’Hyperliquid (HYPE) est maintenant live — Quelles sont les nouveautés ?

Jusque-là en testnet, l’HyperEVM d’Hyperliquid (HYPE) a maintenant été déployée. Partie intégrante de la blockchain Hyperliquid L1, ce pilier technique apporte une compatibilité avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM) au réseau. Ainsi, l’une des premières nouveautés est la possibilité de transférer le token HYPE spot sur l’HyperEVM, qui sert de gas token sur celle-ci :

The HyperEVM is live. This is a major step toward the vision of housing all finance by bringing general-purpose programmability to Hyperliquid’s performant financial system. The initial mainnet release of the HyperEVM includes:

1. HyperEVM blocks built as part of L1 execution,… pic.twitter.com/sleqk1N7T5

— Hyper Foundation (@HyperFND) February 18, 2025