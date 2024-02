Hack à 400 millions de dollars de FTX : le département de la justice des États-Unis poursuit 3 individus

Selon de nouvelles révélations, le mystérieux piratage qui avait conduit à la perte de plusieurs centaines de millions de dollars sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX aurait été le résultat d'une attaque sophistiquée, et les individus en cause auraient été identifiés.

Le hack de FTX finalement dû à une attaque par sim swap

Ceux qui étaient présents se souviennent de cet étrange événement : au lendemain de l'annonce de la faillite de l'exchange de cryptomonnaies FTX, alors contrôlé par Sam Bankman-Fried, un hack à plusieurs centaines de millions de dollars avait eu lieu dans l'incompréhension la plus totale.

S'agissait-il là de transferts de SBF, qui aurait souhaité partir avec le magot ? D'un « inside job » de la part d'employés de l'exchange ? Ou s'agissait-il réellement d'une attaque, aussi curieux que cela pût paraitre étant donné le timing ?

Bloomberg vient d'apporter un nouvel éclairage sur cette affaire, qui date désormais d'il y a plus d'un an, en révélant que le ministère de la justice (DOJ) américain avait inculpé 3 individus provenant de 3 états américains différents, l'Illinois, le Colorado et l'Indiana.

Plus précisément, ces derniers sont accusés d'avoir mené de multiples opérations de sim swap dans le milieu des cryptomonnaies durant près de 2 ans. L'acte d'accusation, déposé devant le tribunal fédéral de Washington, révèle notamment que les accusés ont recueilli les informations personnelles d'une cinquantaine de victimes afin de convaincre leurs opérateurs respectifs de transférer leur numéro vers un autre téléphone.

Ce faisant, les individus ont pu s'approprier certains mots de passe et déjouer l'authentification à double facteur (2FA) lorsque celle-ci était en place, ce qui leur a permis d'accéder à certains comptes et portefeuilles crypto par la suite.

Comment a été menée l'opération concernant l'exchange de Sam Bankman-Fried ?

Selon Bloomberg, l'un des accusés aurait utilisé une fausse carte d'identité reprenant les informations personnelles d'un employé de FTX afin de convaincre AT&T, le plus grand fournisseur de services téléphoniques locaux et longues distances des États-Unis, de transférer les données téléphoniques de la victime vers un autre appareil mobile.

Grâce à cette opération, un autre individu (le chef présumé) aurait ainsi pu accéder à certains portefeuilles de cryptomonnaies de FTX en déjouant l'authentification à double facteur alors en place pour en protéger l'accès.

Les 3 individus sont accusés de fraude et d'usurpation d'identité par le département de la justice des États-Unis. Pour le moment, il est trop tôt pour dire ce qu'il adviendra des fonds dérobés sur FTX si les 3 individus sont reconnus coupables.

En tout cas, sur les 400 millions de dollars dérobés, une bonne partie a depuis été déplacée. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, le premier portefeuille ayant reçu les fonds volés (entouré en rouge) les a transférés vers de nombreuses autres adresses, qui en ont fait de même.

Mouvements de fonds effectués depuis le portefeuille ayant reçu les fonds volés (entouré en rouge)

Le dernier mouvement de fonds associé à cette affaire remonte à 2 semaines. Le 17 janvier dernier, l'un des portefeuilles a transféré 288,79 BTC vers une autre adresse, soit l'équivalent de 12,3 millions de dollars selon le prix actuel du Bitcoin.

Sources : Bloomberg, Arkham Intelligence

