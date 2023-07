Gemini poursuit Digital Currency Group (DCG) en justice, invoquant une fraude contre ses créanciers

Gemini, la plateforme d'échange de cryptomonnaies fondée par les frères Winklevoss, a pris la décision de poursuivre Digital Currency Group (DCG) et son PDG Barry Silbert pour fraude. Gemini cherche à obtenir réparation des dommages et des pertes qu'elle a subis en raison des déclarations trompeuses et des omissions de DCG et de Silbert concernant Genesis, la filiale de DCG qui participait au programme « Gemini Earn ».

Gemini attaque Digital Currency Group (DCG) en justice

Les frères Winklevoss, qui ont fondé l'exchange de cryptomonnaies Gemini, ont fini par intenter une action en justice à l'encontre de Digital Currency Group (DCG) et de son patron Barry Silbert, qu'ils accusent de fraude.

La plainte, déposée auprès de la Cour suprême de New York, fait suite à la récente proposition émise par Cameron Winklevoss visant à trouver un terrain d'entente concernant l'affaire entourant Gemini et Genesis, une filiale de Digital Currency Group. Effectivement, il y a quelques jours, le milliardaire avait publié une lettre publique à l'endroit de Barry Silbert lui demandant de régler 1,5 milliard de dollars sur une durée de 5 ans.

Cette « dernière offre », qui arrive au milieu d'un conflit qui dure désormais depuis un moment, visait également à mettre en garde le PDG de Digital Currency Group. Effectivement, la lettre prévenait ce dernier que dans le cas où il refuserait l'offre de Gemini, il se verrait alors poursuivi en justice notamment pour avoir éludé ses responsabilités vis-à-vis de l'affaire. Ce qui aura donc fini par arriver.

Pour remettre un peu de contexte, Gemini et Genesis étaient auparavant associées à travers le programme Gemini Earn, qui permettait à des centaines de milliers d'utilisateurs d'obtenir des rendements sur leurs cryptomonnaies. Toutefois, Genesis a fait faillite suite aux effondrements successifs de Terra, 3AC, Celsius et enfin FTX, et est aujourd'hui redevable de plus d'un milliard de dollars à Gemini.

Barry Silbert directement visé et accusé de fraude

À travers son action en justice, Gemini espère récupérer les « dommages et les pertes » qui lui ont été causées en conséquence « des déclarations et omissions fausses, trompeuses et incomplètes de DCG et de Silbert envers Gemini ».

Selon le document, au mois d'octobre 2022, le PDG de Digital Currency Group aurait pris contact avec les frères Winklevoss afin de les convaincre que les soucis de Genesis n'étaient que passagers, et ce alors que Gemini souhaitait se retirer du programme Gemini Earn suite aux déboires rencontrés par la filiale de DCG. Et pourtant, il semblerait que Barry Silbert était bien conscient de l'insolvabilité de son entreprise :

« En réalité, comme Silbert le savait très bien, les problèmes de Genesis étaient bien plus profonds qu'une simple question de "timing". S'appuyant sur les affirmations de Silbert, Gemini a choisi de retarder la résiliation du programme Gemini Earn - et de ne pas explorer la possibilité d'une résiliation plus rapide ou d'autres mesures de redressement, comme Gemini l'aurait fait si Silbert avait dit la vérité. »

Par ailleurs, il apparait que Genesis avait dit à ses créanciers que sa société mère, à savoir Digital Currency Group, avait « absorbé » les pertes relatives à l'effondrement de Three Arrows Capital (3AC) : « un mensonge soigneusement élaboré », selon Cameron Winklevoss.

