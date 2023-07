« Dernière offre » : Digital Currency Group (DCG) dispose de 2 jours pour accepter de verser 1,5 milliard de dollars à Gemini

Dans une tournure décisive, Cameron Winklevoss, l'un des cofondateurs de l'exchange de cryptomonnaies Gemini, a fait une proposition finale à Barry Silvert, le PDG de Digital Currency Group (DCG), pour résoudre un litige financier de grande ampleur concernant sa filiale Genesis. Ce dernier à 2 jours pour y répondre favorablement, sous peine de se voir poursuivre en justice par Gemini.

Cameron Winklevoss propose une offre finale à DCG

L'affaire opposant Digital Currency Group (DCG) et Gemini devrait bientôt prendre un nouveau tournant. Cameron Winklevoss, l'un des cofondateurs de l'exchange de cryptomonnaies, a publié une « dernière offre » à l'attention de Barry Silvert, le PDG de DCG, pour le convaincre de payer 1,5 milliard de dollars. Dans le cas contraire, des poursuites seront engagées par Gemini.

Pour remettre un peu de contexte, des centaines de milliers de clients de l'exchange crypto Gemini avaient immobilisé pour plus de 900 millions de dollars de cryptomonnaies dans le programme « Gemini Earn » conçu en partenariat avec Genesis, l'une des filiales de Digital Currency Group (qui détient également le média CoinDesk ainsi que les sociétés Foundry, Grayscale et Luno), et qui proposait jusqu'à 8 % de rendements.

Malheureusement, Genesis s'est officiellement déclarée en faillite au mois de janvier dernier à la suite des nombreux événements qui ont jonché l'année 2022, en commençant par l'effondrement de Terra (LUNA), laissant sa cinquantaine de créanciers dans le brouillard avec un dû total dépassant les 3,4 milliards de dollars. Gemini demeure son créancier principal en termes de montant dû.

Cameron Winklevoss, à travers cette « meilleure et dernière offre », propose à Barry Silbert de découper le paiement avec un premier versement de 275 millions de dollars, un second de 355 millions de dollars avec une échéance fixée à 2 ans et enfin un dernier de 835 millions de dollars, cette fois avec une échéance fixée à 5 ans.

Toutefois, la réponse de DCG s'avère difficile à prévoir, le géant ayant manqué de régler son précédent dû de 630 millions de dollars à sa propre filiale Genesis au mois de mai dernier.

👉 Découvrez notre sélection des meilleurs portefeuilles pour sécuriser vos cryptomonnaies

Découvrir ZenGo

10$ de Bitcoin en bonus dès 200$ de dépôt 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Cameron Winklevoss ne mâche pas ses mots

Visiblement lassé par la situation et les esquives du PDG de Digital Currency Group - qu'il a déjà critiqué à de multiples reprises -, Cameron Winklevoss n'y est pas allé avec le dos de la cuillère dans sa lettre, accusant Barry Silbert d'éluder ses responsabilités tout en repoussant l'échéance inévitable, le tout sans se préoccuper de ses clients :

« Depuis le jour où Genesis a fermé ses portes de retrait, vous n'avez jamais eu l'intention de trouver une solution globale et consensuelle avec les créanciers et les utilisateurs d'Earn. Et vous n'avez jamais eu l'intention de faire ce qu'il fallait et d'assumer la responsabilité du gâchis que vous, vos entreprises et vos employés avez créé par votre comportement imprudent et frauduleux. Au lieu de cela, vous avez consacré les 8 derniers mois à gagner du temps pour pouvoir lever de l'argent et intimider à nouveau les créanciers et les utilisateurs de Earn. »

Si Barry Silbert n'a pas accepté l'offre d'ici le 6 juillet à 23h, Gemini intentera une action en justice à son encontre et à l'encontre de DCG dès le lendemain.

👉 À lire également - Coinbase accompagne BlackRock pour son ETF Bitcoin spot : son action explose à la hausse

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.