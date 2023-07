Coinbase accompagne BlackRock pour son ETF Bitcoin spot : son action explose à la hausse

La tendance est-elle en train de se renverser en faveur de Coinbase ? Après avoir essuyé les attaques de la SEC, le géant américain connaît un soudain regain d'intérêt grâce à son implication dans l'ETF Bitcoin Spot que BlackRock et le Nasdaq cherchent à déployer. Son action, elle, est propulsée à des plus hauts non atteints depuis mars 2023.