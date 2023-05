Digital Currency Group (DCG) n'a pas réglé son dû de 630 millions de dollars à Genesis - Quel risque pour le marché crypto ?

La société mère de CoinDesk, Foundry, Genesis, Grayscale et Luno, à savoir Digital Currency Group (DCG), a rencontré des difficultés pour rembourser sa filiale Genesis, ce qui a intensifié les tensions avec Gemini. Gemini, qui est déjà le principal créancier de Genesis pour plus de 1,1 milliard de dollars, est actuellement engagée dans des discussions avec DCG et ses créanciers pour lui éviter un défaut de paiement.