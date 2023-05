Pourquoi la blockchain Dash a-t-elle été à l'arrêt pendant près de 24h ?

Le problème a été signalé par Samuel Westrich, le directeur technique de Dash Core Group, qui maintient la blockchain. Sur Twitter, il a expliqué que le problème était survenu lors de l’activation de la version 19 de Dash Core :

There was a problem during v19 activation of Dash Core. The chain is stalled and currently not producing blocks. We have everyone investigating the issue. I will continue with updates on Twitter as we have more information.

— Samuel Westrich (@SamWestrich) May 22, 2023