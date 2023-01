Genesis est officiellement déclarée en faillite tandis que Gemini prépare une action en justice

Alors que Genesis a officiellement fait faillite, l’entreprise devrait au moins 3,4 milliards de dollars à ses différents créanciers. Parmi eux, Gemini souhaite saisir la justice si un accord n’est pas trouvé dans la cadre du conflit relatif au produit Earn.

La faillite de Genesis laisse de nombreuses dettes à rembourser

Après de longs rebondissements et des rumeurs de plus en plus solides, Genesis s’est officiellement placée sous le Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis. Alors que nous aurons décidément beaucoup entendu parler de cette loi en l’espace d’un an, l’entreprise dispose de nombreux créanciers à rembourser, comme l’a partagé Sonali Basak, correspondante pour Bloomberg :

*CRYPTO FIRM GENESIS FILES FOR CHAPTER 11 BANKRUPTCY IN SDNY — Sonali Basak (@sonalibasak) January 20, 2023

Le document montre les 50 sociétés pour qui Genesis doit le plus d’argent, et Gemini arrive en tête avec 765 millions de dollars selon les données partagées.

Toutefois, ce sont loin d’être les seuls, même si c’est la dette la plus conséquente. Le gestionnaire de portefeuille VanEck apparaît par exemple dans la liste à hauteur de 53,1 millions de dollars. Il sera donc intéressant de suivre comment se comporteront ses produits exposés aux cryptomonnaies, en fonction de la nature du partenariat avec Genesis.

Côté français, nous pouvons également citer un peu plus de 14,8 millions dus à Coinhouse.

Selon nos confrères de Reuters, Genesis serait ainsi redevable en tout de 3,4 milliards de dollars, tandis que sa maison mère, Digital Currency Group (DCG) lui devrait plus de 1,65 milliard.

Gemini veut saisir la justice

Après plusieurs règlements de comptes en public, Cameron Winklevoss, le cofondateur de l’exchange de cryptomonnaies Gemini, annonce sans grandes surprises que sa société pourrait saisir la justice prochainement :

1/ Earn Update: This evening, Genesis Global Capital, LLC (Genesis) filed for bankruptcy under Chapter 11. This is a crucial step towards us being able to recover your assets. — Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023

Cameron Winklevoss vise plus particulièrement Barry Silbert, le PDG de Digital Currency Group, avec qui il n’a pas su trouver d’accord pour venir en aide aux utilisateurs de son produit Earn :

« Nous nous préparons à intenter une action en justice directe contre Barry, DCG et d’autres personnes qui partagent la responsabilité de la fraude qui a causé du tort aux plus de 340 000 utilisateurs de Earn […]. À moins que Barry et DCG ne reviennent à la raison et ne fassent une offre équitable aux créanciers, nous déposerons une poursuite contre Barry et DCG sous peu. »

Depuis les évènements ayant conduit au crash de l’écosystème Terra (LUNA), une réaction en chaîne particulièrement délétère s’est enclenchée pour de nombreux acteurs de l’écosystème. Alors que c’est désormais FTX qui laisse de nouvelles victimes dans son sillage, il est désormais question de savoir combien Genesis causera de faillites à son tour.

Source : Reuters

