Clap de fin pour Genesis ? L'entreprise pourrait se déclarer en faillite cette semaine

On ne peut pas dire qu’il s’agisse entièrement d’une surprise pour l’écosystème. Les signes de difficulté de la firme se sont accumulés depuis novembre dernier, moment où l’on apprenait que Genesis subissait une crise de liquidité. Le déclencheur, cela a été entre autres les 175 millions de dollars bloqués sur FTX, la plateforme déchue qui s’est effondrée le même mois.

Depuis, on a appris que Genesis devait 900 millions de dollars à la plateforme d’échange Gemini, créée par les frères Winklevoss. Les deux sociétés sont partenaires au sein du programme « Gemini Earn », qui permettait aux utilisateurs de gagner jusqu’à 8% d’intérêt en verrouillant leurs cryptomonnaies. Il a été suspendu en novembre dernier.

D’où un conflit particulièrement public entre Barry Silbert, le PDG du groupe Digital Currency Group (DCG), et Cameron Winklevoss, le PDG de Gemini. DCG détient des poids lourds de l’écosystème, dont Grayscale ainsi que le média CoinDesk. Sur Twitter, ces deux figures centrales n’ont pas caché leurs batailles, l’un reprochant à l’autre de ne pas avoir pu le rembourser :

DCG did not borrow $1.675 billion from Genesis

DCG has never missed an interest payment to Genesis and is current on all loans outstanding; next loan maturity is May 2023

DCG delivered to Genesis and your advisors a proposal on December 29th and has not received any response

— Barry Silbert (@BarrySilbert) January 2, 2023