Effet FTX – Genesis et le groupe DCG doivent 900 millions de dollars à Gemini

Genesis, une des succursales du groupe Digital Currency Group (DCG), doit actuellement 900 millions de dollars à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Gemini. Par ailleurs, cette dernière avait mis les retraits de ses utilisateurs à l'arrêt le mois dernier en raison de défaut de liquidité face au nombre important de retraits simultané.

Gemini, prochain domino ?

Genesis, la société à 2 doigts de la faillite qui subit de plein fouet les ramifications de la débâcle de FTX, est redevable de 900 millions de dollars à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Gemini dans le cadre du programme « Gemini Earn » dont elle est partenaire.

L'information, révélée par le Financial Times, qui cite « des sources proches de l'affaire », met en exergue les crises de liquidité rencontrées par les plateformes proposant des rendements aux utilisateurs (en l'occurrence jusqu'à 8 % d'intérêts) en échange de l'immobilisation de leurs cryptomonnaies, lesquelles sont déléguées sous forme de prêt.

Selon les sources citées, Gemini serait à l'origine du groupe de créanciers récemment formé visant à parer la mise en faillite de Genesis. Précisons qu'au-delà du seul cas de Gemini, Genesis doit, au total, environ 2,8 milliards de dollars à ses divers créanciers.

Les conséquences pourraient être importantes pour Gemini si Genesis ne parvenait pas à se redresser, l'exchange ayant par ailleurs bloqué les retraits de ses utilisateurs le mois dernier dans la mesure où il ne disposait pas des liquidités nécessaires pour les assumer.

De plus, le Financial Times révélait la semaine dernière qu'une partie des emprunts de Digital Currency Group (DCG), le consortium parent de Genesis, avaient été utilisés pour financer les emprunts de Grayscale, une autre de ses filiales.

Grayscale, qui, rappelons-le, détient 634 000 BTC sous gestion, soit l'équivalent d'environ 10,8 milliards de dollars au cours actuel. Par ailleurs, en dépit des doutes qui pèsent sur ses capacités de résilience, la société a refusé de publier les adresses de ses différents portefeuilles.

Méli-mélo de créances

Le comité de créanciers lancé par Gemini se démène également pour sauver Digital Currency Group, le groupe qui subit les multiples difficultés de ses succursales. Fondé en 2015, DCG est actuellement l'un des investisseurs les plus importants de l'écosystème des cryptomonnaies.

Preuve de sa taille, le groupe DCG avait été évalué à 10 milliards de dollars l'année dernière par ses différents investisseurs, dont font notamment partie le fonds souverain singapourien GIC, SoftBank ainsi que CapitalG, la société de capital-risque de Google.

Et pourtant, DCG ne pourra pas participer à la remise à flot de sa succursale Genesis. Et pour cause, elle lui est elle-même redevable de 1,7 milliard de dollars à travers 2 prêts toujours en cours. Précisons toutefois que sur cette somme, 1,1 milliard de dollars sont une conséquence directe d'un prêt non remboursé du fonds Three Arrows Capital (3AC), lequel a été déclaré insolvable il y a quelques mois.

Barry Silbert, le PDG de DCG, avait malgré tout partagé une note aux différents investisseurs du groupe le 23 novembre afin de les « rassurer » concernant le bruit ambiant :

« Nous avons surmonté les précédents hivers crypto, et même si celui-ci peut sembler plus sévère, nous en sortirons collectivement plus forts. »

Source : Financial Times

