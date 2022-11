Hiver crypto : Kraken licencie 30 % de son personnel

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken se retrouve contrainte de licencier 30 % de son personnel, soit environ 1 100 personnes. L'entreprise annonçait pourtant en juin dernier que 500 postes étaient à pourvoir dans le cadre de son évolution, mais l'état du marché, déjà mis à mal depuis ce début d'année, s'est considérablement aggravé depuis.

Kraken se sépare d'une partie de son personnel

Nouvelle annonce de licenciement dans l'écosystème des échanges de cryptomonnaies. Jesse Powell, le PDG de Kraken, a annoncé via un billet de blog que l'exchange allait devoir se séparer de 30 % de son personnel, soit environ 1 100 employés à l'international.

« Depuis le début de l'année, des facteurs macroéconomiques et géopolitiques ont pesé sur les marchés financiers. Cela s'est traduit par une baisse significative des volumes de transactions et une diminution du nombre d'inscriptions de clients. Nous avons réagi en ralentissant les efforts d'embauche et en évitant les grands engagements marketing. Malheureusement, les influences négatives sur les marchés financiers se sont poursuivies et nous avons épuisé les options préférables pour aligner les coûts sur la demande. »

Les employés concernés par cette triste nouvelle percevront certains avantages à l'issue de leur départ de Kraken sous forme d'avantages sociaux, de prime de performance ou encore d'indemnité de départ.

Le passage de l'année 2021 à l'année 2022 s'est avéré compliqué pour de nombreuses entreprises au sein de l'écosystème des cryptomonnaies, en raison d'un bear market qui dure conjugué à une instabilité macroéconomique globale.

Effectivement, l'année 2021 a été l'année de tous les records pour les cryptomonnaies et a notamment pu observer le prix le plus haut jamais enregistré de plus de 69 000 dollars pour le Bitcoin (BTC). Par conséquent, de nombreuses sociétés se sont retrouvées dans un certain élan de marché et ont dû recruter en conséquence. Mais l'année 2021 a provoqué l'effet tout à fait contraire.

La décision de Kraken est lourde de sens : l'exchange annonçait en juin dernier qu'il ne comptait pas licencier de personnel et même que 500 postes étaient à pourvoir au sein de l'entreprise. De plus, de par sa création en 2011, Kraken est l'une des plateformes d'échange de cryptomonnaie les plus anciennes et les plus résilientes de l'écosystème.

Source : Kraken

