Binance, Kraken et Polygon accélèrent les recrutements malgré la baisse du marché

Les plateformes cryptos Binance et Kraken ainsi que la sidechain Polygon ont toutes les trois annoncé qu'elles recrutaient de nouveaux talents, alors même que le marché crypto subit une baisse de grande ampleur depuis plusieurs mois.

Mais pour Binance, tout a l'air d'aller. Un porte-parole de Binance a déclaré à CoinDesk que la plateforme avait plus de 2 000 postes à pourvoir en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, affirme :

La plateforme concurrente Kraken a également révélé son intention d'augmenter ses effectifs en annonçant qu'elle allait embaucher plus de 500 personnes.

Pendant ce temps, Polygon a également annoncé publiquement une embauche notable aujourd'hui, en recrutant l'ancienne spécialiste du marketing de Meta et Microsoft, Jennifer Kattula, en tant que vice-présidente senior du marketing. L'entreprise déclare avoir embauché 50 nouvelles personnes dans tous les domaines récemment.

Dans le même temps, le géant américain Coinbase a annoncé cette semaine qu'il allait licencier 18 % de ses effectifs mondiaux, soit plus de 1 100 personnes.

D'autres entreprises du secteur de la crypto subissent le même sort comme Crypto.com qui a annoncé lundi des suppressions de poste représentant 5 % de ses effectifs. BlockFi prévoit également de supprimer 20 % de son personnel.

Il s'agit des conséquences directes d'un marché baissier depuis plusieurs mois. Mais en réalité, la plupart des entreprises qui réduisent considérablement leurs effectifs comme Coinbase ou Crypto.com sont aussi celles qui ont eu des dépenses publicitaires astronomiques en 2021, lorsque les conditions du marché crypto étaient excellentes.

Changpeng Zhao n'a pas hésité à leur faire allusion dans un tweet. Il suggére que son entreprise est en position de force aujourd'hui parce qu'elle a renoncé à dépenser de grosses sommes d'argent dans la publicité :

It was not easy saying no to Super bowl ads, stadium naming rights, large sponsor deals a few months ago, but we did.

Today, we are hiring for 2000 open positions for #Binance. pic.twitter.com/n24nrUik8O

