Super Bowl : les cryptomonnaies seront absentes des publicités une fois de plus — Kraken donne son avis

Alors que le Super Bowl LVIII aura lieu cette nuit à Las Vegas, Fox Business a rapporté que les publicités en matière de cryptomonnaies manqueront à l’appel cette année encore. De son côté, Kraken a justifié son choix en expliquant que l’évènement était très centré sur les États-Unis.

En 2022, les cryptomonnaies s’étaient fait la part belle dans les encarts publicitaires du Super Bowl, en particulier avec Coinbase et FTX qui avaient rivalisé d’imagination. Un an plus tard, l’ambiance était tout autre et aucune société Web3 n’avait répondu à l’appel.

Cette année encore, tandis que les Chiefs de Kansas City affronteront les 49ers de San Francisco à Las Vegas dans la nuit de dimanche à lundi, les entreprises crypto ne seront pas présentes, même si l’écosystème jouit d’un climat beaucoup plus favorable que ces 2 dernières années.

De son côté, Mayur Gupta, le directeur marketing de Kraken, a notamment expliqué à FOX Business qu’il fallait voir au-delà des États-Unis :

« Le Super Bowl est un événement très centré sur les États-Unis, et la prochaine vague d’utilisateurs de crypto viendra du monde entier, pas seulement des États-Unis. Si la dernière vague de marketing crypto était entièrement axée sur le battage médiatique et le FOMO, cette vague actuelle doit être ancrée dans l’éducation et la sensibilisation à la substance et à la véritable proposition de valeur de la crypto en tant que mouvement qui apportera la liberté financière et l’inclusion. »

Tandis que Kraken a connu quelques démêlés avec la Securities and Exchange Commission (SEC) l’année dernière, il peut être compréhensible que l’exchange choisisse de tourner le dos au public américain.

À son niveau, Coinbase préférerait se concentrer « sur l’affectation d’argent au lobbying auprès du Congrès ».

Maintenant que les ETF sur le Bitcoin spot ont été approuvés, nous aurions pu nous attendre à voir ceux-ci apparaître à l’écran lors du Super Bowl LVIII. Néanmoins, ce ne sera pas le cas, en tout cas pour BlackRock, tout du moins d’après une personne ayant « une connaissance directe du sujet ».

Cependant, le timing est aussi à considérer dans le cas des ETF. Et pour cause, ceux-ci n’ont été approuvés qu’il y a un mois à peine, alors que la quasi-totalité des encarts publicitaires serait réservée depuis le mois de novembre, laissant dès lors peu de marge de manœuvre aux émetteurs.

