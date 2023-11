Affaire Binance : les PDG de Coinbase et Kraken se frottent les mains

Le départ de Changpeng Zhao, le PDG et créateur de Binance, a été un coup de tonnerre cette semaine. Mais les concurrents du plus grand exchange mondial, dont Coinbase et Kraken, se frottent les mains… Et invitent l’écosystème à suivre les règles du jeu.

L’affaire Binance fait les choux gras de Coinbase et Kraken

L’affaire Binance et le départ de Changpeng Zhao ont suscité de nombreux commentaires dans l’écosystème. Parmi ceux-ci, on trouve sans surprise les autres grands PDG des plateformes concurrentes de Binance, qui y sont allés de leur avis. Brian Armstrong, le PDG de Coinbase et Jesse Powell, le PDG de Kraken, ont tous les deux salué une décision qu’ils estiment juste. Pour Jesse Powell, nous venons d’assister à un vrai rééquilibrage :

« Le jeu semble un peu plus équilibré aujourd’hui. Ces douze derniers mois ont permis de répondre à deux questions fondamentales […] : comment font-ils pour aller si vite ? Et comment font-ils pour que ça ne se sache pas ? »

Jesse Powell fait référence à la percée stratosphérique de Binance et de sa branche étatsunienne, et des rumeurs qui couraient depuis longtemps sur la manière dont les volumes auraient pu être gonflés. Jesse Powell se félicite au passage des actionnaires de Kraken, qui ont selon lui compris qu’il s’agissait d’un marathon et pas d’un sprint. Il regrette par ailleurs que beaucoup d’acteurs consciencieux aient « péri » en attendant la « justice » :

« Pour eux, il n’y a pas de consolation. »

Privilégier une vision à long terme

Ce sentiment est partagé par Brian Armstrong, qui a lui aussi pris la plume sur X. Le PDG de Coinbase explique que la progression plus lente de Coinbase a été due à son respect des règles :

« Depuis la création de Coinbase, nous avons privilégié une vision à long terme. […] Cela voulait dire que nous ne pouvions pas avancer aussi vite que les autres. […] Vous ne pouvez pas lancer n’importe quel produit que vos clients réclament quand c’est illégal. »

Brian Armstrong confirme au passage que Coinbase est décidée à rester aux États-Unis, malgré les difficultés liées à la réglementation floue des entreprises crypto :

« Nous allons rester ici aux États-Unis, parce que nous croyons en la liberté économique, et nous croyons que le système démocratique des États-Unis finira par trouver la bonne voie. »

Jesse Powell rappelle cependant que la SEC n’a pas fini sa campagne à l’encontre des sociétés crypto, et que celle-ci viendra toucher Kraken, Coinbase et les autres :

« Kraken, Coinbase et Ripple sont des cibles faciles, car elles sont locales. Cibler les contrevenants les plus conséquents, qui se situent à l’étranger, demanderait des efforts. Leur but n’est pas de protéger les gens. »

D’ici là, c’est une page de l’histoire des cryptomonnaies qui s’est tournée. Et les autres grandes plateformes d’échange comptent bien se positionner pour tirer parti de ce basculement.

Sources : X

Images : Jesse Powell via LinkedIn, TechCrunch via Wikimédia Commons (CC BY)

